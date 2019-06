A Mandiyú lo madrugaron en Posadas y fue goleado

Luego de la gran victoria en el clásico ante Chaco For Ever, Deportivo Mandiyú viajó a Posadas con la ilusión del repetir el éxito ante un rival directo en la lucha por el descenso, Guaraní Antonio Franco. Pero el equipo de Posadas le asestó dos mazazos de entrada. A los 5’ Alan Almirón empujo un rebote que dio Jamil Jara tras un zapatazo de Caballero y sobre los 12’ el mismo futbolista cabeceo en absoluta soledad un centro de Barzola para el 2 a 0 lapidario. Leandro Ferreira castigó desde lejos a los 29’ pero su tiro fue por arriba. No despertaba el Albo, no encontraba la pelota y la diferencia estaba bien. Pero a los 30’ Gonzalo cambió un centro de izquierda a derecha y Nicolás Monje de volea la clavó en el fondo del arco de Vera para el descuento. En el segundo tiempo hubo un gran susto cuando una palomita de Pablo Barzola se estrelló contra la base del palo. Mandiyú salió decidido a pelearlo, lo equilibró de a ratos, pero la faltó profundidad y para colmo de males, a la salida de un lateral, el ingresado Hernán “Sapito” Encina envío un centro que Enzo Galarza de cabeza lo canjeó por el tercero y decisivo sobre los 27’. Allí literalmente se acabó el partido y en el descuento Diego Caballero ante defensores dormidos clavó el doloroso 4 a 1 que otra vez recibe esa cantidad de goles fuera de su casa (el anterior con Patria en Formosa también fue 4 a 1). No tiene mucho tiempo para la recuperación el Albo ya que el sábado recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta.s