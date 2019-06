Diálogo de Los Monos: "Mientras vos estás cómodo nosotros andamos matando gente"

Rosario, 30 de noviembre (Télam)



De acuerdo al expediente, la conversación registrada a la 0 hora del 31 de mayo de 2013 y reproducida hoy entre otros 280 diálogos, es entre Leandro “Gordo” Vilches (32), imputado en el juicio, y una persona identificada como “Narigón”.

“Rescatate Gordo, estás recontra mil cómodo, nosotros andamos matando gente por todos lados, rescatate hermano, te estamos llamando por una urgencia, no podemos contar con vos boludo”, le recrimina “Narigón” al “Gordo”.

Los fiscales hicieron reproducir las escuchas con el objeto de establecer en el juicio contra 25 personas -12 civiles y 13 policías- la identidad de aquellos cuyos teléfonos celulares estaban interceptados por orden judicial.

La conversación aludida está fechada el 31 de mayo de 2013, unos días después de los asesinatos de Diego “Tarta” Demarre (32) y del triple crimen de Eduardo Alomar (34), Nahuel César (23) y su madre Norma César (50).

Los dos casos forman parte del juicio oral a “Los Monos” y por ellos están imputados con distintas acusaciones los jefes de la banda Ariel “Guille” Cantero (29), Ramón Ezequiel Machuca (34), el propio Vilches y otros dos miembros de la organización.

Según los fiscales Gonzalo Fernández Bussy y Luis Schiappa Pietra los cuatro asesinatos estuvieron motivados en el deseo de venganza de “Los Monos” por el homicidio del también líder de la banda, Ariel “Pájaro” Cantero (27), cometido la madrugada del 26 de mayo de 2013.

En la escucha el tal “Narigón” -presumiblemente Ángel Antonio Manuel Villa (36), también conocido como "Pibu", miembro de la banda condenado en 2015 a través de un juicio abreviado-, le recrimina a Vilches una supuesta pereza en momentos de gran actividad violenta.

“¿Sabés a qué hora me levante hoy? A la diez de la mañana y todavía no paré guacho (…) ni yo ni el Ema, no paré, yo no fui ni a mi casa boludo, fui a cambiarme nada más”, reseña “Narigón”.

Y sigue: “Estamos renegando, recién venimos de allá de Roberto (uno de los sobrenombres de “Guille” Cantero), ahora vinimos acá a La Lata (un asentamiento de Rosario), no había mercadería, ahora le dije a René que cargue la mercadería, no hay humo”.

La recriminación se origina cuando “Narigón” le pregunta al “Gordo” si estaba descansando.

“Si guacho, me quedé dormido”, le responde, y le aclara que está en casa de su hermana.

Luego la conversación deriva en una charla sobre la mercadería faltante, que los fiscales interpretan como transacciones con estupefacientes.

“¿Cuánto humo y cuánto común? ¿Pollo también? ¿Las tres cosas?”, pregunta Vilches.

“Si la tres cosas”, responde “Narigón”, y explica que “falta humo, falta la común que estaba armando tu cuñada”.

Para acreditar la identidad de Vilches en las llamadas interceptadas, los fiscales también reprodujeron hoy otro audio en el que el acusado brinda el nombre completo y DNI de su madre para registrar un vehículo, así como sus propios datos personales con el fin de que le extiendan una tarjeta azul.

Además, se pasó una llamada entre Machuca, alias “Monchi Cantero”, y un policía de la Secretaría de Delitos Complejos santafesina, Juan “Chavo” Maciel, en la que el suboficial menciona por el apodo al jefe de “Los Monos”.

Es del 27 de mayo, el día siguiente a la muerte del “Pájaro” Cantero y unos minutos después de la ejecución a balazos de Demarre, dueño del boliche en cuyo acceso había sido asesinado el primero.

“Monchi, ¿en qué calle pasó eso?”, pregunta Maciel a Machuca, que antes lo había llamado para que le averiguara el estado de salud de Demarre, herido de varios disparos e internado en el hospital de Emergencias local.

“Está más allá que para otra cosa, siete le dieron”, confirma unos minutos después Maciel a Monchi.

Luego el policía le pregunta acerca de si cree que Demarre fue el entregador del “Pájaro” Cantero en la puerta del boliche.

“¿Cómo es? ¿Qué, lo llamó o algo a ese día?”, dice el policía, y recibe como respuesta un lacónico “sí” de “Monchi”.

“¿Él lo hizo ir para allá? Que hijo de mil putas ese Tartamudo”, inquiere Maciel.

“Sí, él estaba ahí adentro”, repone Machuca, y el policía insiste: “Mirá. ¿Qué vos decís que lo entrego che?”.

Machuca también insiste en su respuesta: “Sí”.

Por el crimen de Demarre está imputado en calidad de autor “Guille” Cantero, mientras que el policía Maciel fue sentenciado a una condena menor como cómplice de la banda durante un juicio abreviado en 2015.