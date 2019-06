La mujer sospechada de asesinar a su bebé fue apuntada por su propia hermana

Lo dijo Marlene R., hermana de la joven detenida en San Roque por ser la principal sospechosa de asesinar y abandonar en una bolsa de consorcio a su bebé recién nacido. “No tengo dudas que fue ella… es más: creo que estuvo involucrada hace unos años en un hecho similar pero no tengo pruebas para denunciarla”, dijo la mujer. “Fue ella pero ayudada por alguien… sola no pudo hacerlo”, expresó



La hermana de la joven de San Roque que está detenida sospechada de ser la madre del bebé que se encontró sin vida en una bolsa, expresó: “estamos esperando el resultado de la autopsia, pero desde el primer momento que me enteré supe que no hay otra persona embarazada que pudo haber hecho esto... fue mi hermana... no está bien de la cabeza"



“La ví que estaba embarazada, después ya la vi sin panza y a los días se encontró la bolsa con el cuerpito. Como el basurero no pasa muy seguido se encontró la bolsa... ella la sacó afuera como para que lleve. Y como no se llevó el cuerpito entró en estado de descomposición. El cuerpito está todo descuartizado” afirmó.



Según Marlene “hace 2 años ella tuvo una nena de 7 meses y falleció de repente un día, y así fue que le tomé bronca, porque no entendimos qué le pasó”



La mujer apuntó a una ayuda: "seguro que no actuó sola... no pudo haberse sacado la criatura sola, sacarse la placenta, cortar el cordón, alguien la ayudó” manifestó.



Respecto al padre de la criatura expresó: “Las amigas dicen que es uno y otra amiga dice que es otro” indicó.



“Yo no hablaba con ella por lo del bebé que ya pasó, una amiga me contó que tuvo una hemorragia, y a la semana me enteró que encontraron un bebé de 4 meses en el basural. Y ella viajó justo” recordó.



"No tengo buena relación con ella... no es muy de la familia, le gusta más estar con sus amigos, salir a bailar” señaló.



“Le hablé por Facebook, le dije que estaba muy grande su panza, que se cuide, que si no quería le bebé me dé a mí y a mi mamá para que le cuidemos. Y me dijo ‘vos estás mal, estoy re gorda, no embarazada’. Y le dije ‘te vi, era panza de embarazo no de gorda’, ‘entonces tengo que usar anteojos y vos tenés que ir a un psicólogo’ puntualizó.



“Ella vive con la madrastra que le cubre todo” dijo.





“Yo pido a la Policía que me entreguen el cuerpo de la criatura, para enterrarle al lado de su hermanita” mantuvo.



“Ahora está detenida en la Comisaría de San Roque, está incomunicada, mi otra hermana le llevó su DNI y algunas cosas, pero yo le dije que no quiero llevarle nada” expuso.



“Sospecho de alguien pero no tengo pruebas, espero que ella sola cuente todo, espero que quienes le ayudaron piensen en el inocente, en la criatura y hablen. Ella ya hizo esto una y dos veces, y ahora es la tercera, ella no está bien de la cabeza, tengo miedo que otro día venga y quiera matar a mi mamá. Ese es el dolor que tengo, por la criatura que pude cuidarle yo, hacerme cargo yo” sostuvo.



“Un día antes de que se encuentre el cuerpito ella estaba tomando con las amigas, y al otro día le metieron presa. No puede hacer eso con su propio hijo, estamos muy conmovidos, no podemos creer que haya hecho esto. Yo siempre dije que ella era una asesina y ahora con esto recién me creen. Yo les decía ya se van a dar cuenta cómo es” apuntó la mujer