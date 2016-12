Según las estadÍsticas de Salud de la Nación

Por tercer año consecutivo, Corrientes, la peor de todas en mortalidad infantil

Además también tiene la tasa más alta en mortalidad neonatal.

21 de Diciembre, 2016

Aunque descendió más de un punto en comparación con el año anterior y casi a la mitad respecto de las cifras catastróficas de principio de este siglo, la tasa de mortalidad infantil en Corrientes sigue siendo muy alta, de hecho es la más alta del país. Con una tasa de 14,5 casos fatales de cada de mil nacimientos vivos, la provincia ha inscripto el lamentable récord de encabezar por tercer año consecutivo la estadística oficial en la Argentina de mortalidad infantil. Además, para completar el preocupante cuadro, también está primera en mortalidad neonatal (las muertes que se producen antes de cumplir un mes de vida) y allí la situación es todavía más crítica porque el resto de las jurisdicciones han hecho progresos notables bajando sus índices de fallecimiento. Alcanza con señalar que Corrientes prácticamente duplica la media nacional y es la única provincia del país que se mantiene arriba de los dos dígitos. Todos estos datos están contenidos en el informe “Estadísticas Vitales” correspondiente al año 2015 que acaba de divulgar el Ministerio de Salud de la Nación y que forma parte del primer relevamiento sanitario durante la gestión de Mauricio Macri. A Corrientes le va tan mal como cuando gobernaba el kirchnerismo, sucede que no es un problema del inquilino de la Casa Rosada si no de la política en materia de salud de la Provincia, que es una de las pocas en el país que no ha cumplido con las Metas del Objetivo del Milenio de la ONU para hacer descender la mortalidad infantil, un programa que firmó Argentina y al que Corrientes adhirió tarde y a desgano (ver recuadro). Hace una semana el ministro de Salud de la Provincia, Ricardo Cardozo, anticipó que la mortalidad infantil había descendido en Corrientes. En cierto modo acertó, aunque le faltó decir lo importante, que sigue primera en el ranking nacional y lejos de cumplir los objetivos que ya alcanzaron las otras provincias. La temeraria afirmación del funcionario terminó colisionando con la verdad de los números contenidos en la Estadística del Ministerio de Salud de la Nación. Ese informe refleja las dos problemas graves de Corrientes: 1) la alta tasa de mortalidad infantil (los fallecimientos que ocurren hasta el año de nacimiento) que llega al 14,5 por cada mil nacidos vivos; 2) la alta tasa de mortalidad neonatal (los fallecimientos durante el primer mes) que llega al 10,9 por cada mil nacidos vivos. En ambos casos, es la peor de todas. No es -precisamente- la buena noticia que el doctor Cardozo se apuró a dar en su balance anual. (Mañana: Las condiciones de las madres. Y como la provincia renegó de un plan de la ONU). s