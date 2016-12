Inicio » Información » Cultura

Sergio Sosa

“No quiero decir que es el mejor año de mi vida, pero el 2016 es para recordar”

El artista itateño está trabajando en su primer disco, “dos mundos”. Es el elegido como solista para representar a Corrientes en Cosquín.

Tiene 21 años y está despidiendo el 2016 con su reciente título obtenido de Técnico Superior de Canto además de esperar con ansiedad la aparición de su primer trabajo discográfico, “Dos Mundos”. Este año que comienza a quedar atrás, también le trajo -sobre su final- un regalo especial que podrá disfrutar en 2017 dado que el 5 y 6 de enero competirá en el rubro solista de chamamé en Cosquín, pase que logró en la prefiesta realizada en Itatí. Sergio Sosa es una persona sencilla y muy carismática, a lo que debe agregarse que tiene un don muy importante, que es el de su voz. Hoy prepara su primer trabajo discográfico, “Dos Mundos”, donde incluye dos estilos de música: el chamamé y el melódico. “Son los géneros con los que crecí, porque por un lado con mi papá aprendí el chamamé, a cómo cantarlo. En esto también ayudaron mis tíos que son músicos y mis abuelos que cantaban. Entonces, en las reuniones familiares tenías la obligación de saber un tema para cantar”, contó a NORTE de Corrientes. La primera que interpretó fue “Enero”, de Edgar Romero Maciel, tema que hasta hoy tiene en su repertorio. Pero su mamá también tuvo que ver en esto. “Ella es muy romántica y siempre escuchaba ese estilo musical y de alguna manera también caló hondo y empecé a cantar canciones de Alejandro Fernández, Luciano Pereyra”, agregó. La vida hizo que su hermana, Andrea, también se dedicara al chamamé, y de la mano de ella y de su papá se inició en el camino de la música en este estilo que le gusta mucho, pero el que representa al estilo más tradicional. “Además tengo un serio inconveniente porque no me gusta fusionar, sino respetar y conservar los temas, como ‘Añoranza’, de Salvador Miqueri, aunque reconozco que los interpreto de una manera más romántica por el estilo de mi voz”, dijo. Pero al conservar el estilo tradicional se estaba perdiendo una parte de su esencia; la que le permite jugar más con su voz. “Entonces en este primer disco elijo hacer chamamé pero también canciones melódicas. Por eso ‘Dos Mundos’, porque fue el mejor título que encontré para representar todo lo que significan estos estilos musicales para mí”, explicó. “Es cierto que se me conoce más con el chamamé porque hay más lugares para tocar, pero hago las dos cosas”, agregó. Para Sergio, este primer disco significan muchas cosas. Primero es como la bisagra entre algo terminado y algo nuevo. Es más, hace un tiempo no se sentía listo para realizarlo, pero en 2016 lo inició y hoy, con el título y varios logros está más seguro de lo que tiene entre sus manos, de su carrera artística y hacia dónde quiere ir. “La grabación se inició en mayo de 2016 y todavía no la termino porque no fue continua sino por partes, lo quiero disfrutar con el público en febrero o marzo. Me encantaría llegar para la Fiesta Nacional del Chamamé pero tengo muchas actividades previstas y eso me consume tiempo para terminar el disco”, dijo el artista. Eso sí, el disco que va a presentar, tiene todo de él porque está inserto en cada detalle; desde la foto hasta cada una de las canciones que se incluyeron en el material. Además, la gente que trabajó en esta producción es muy cercana al cantautor. “Fueron muchas personas muy profesionales que siempre respetaron mucho lo que yo quería”, acotó. “‘Dos Mundos’ incluye temas propios porque a través de él elegí mostrar quién soy y de dónde vengo. Por eso uno de los invitados especiales es mi papá, la otra es Andrea, y uno que es sorpresa”, finalizó. s