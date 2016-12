Inicio » Información » Deportes

El tandilense ganó el Olimpia de Oro

Del Potro fue elegido el mejor deportista del año

Delpo indicó que el 2016, “fue perfecto y de los más soñados”.

22 de Diciembre, 2016 Tweet

El tenista Juan Martín del Potro, flamante ganador del premio Olimpia de Oro, calificó ayer su año deportivo como “perfecto y de los más soñados”, por su actuación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y con el equipo argentino de Copa Davis. “Fue un año de los más soñados y lo describo como perfecto por todo lo que me pasó”, dijo Del Potro. “Conseguimos la Copa Davis, después de esperar tanto tiempo, y además por la forma fue como una película”, refirió Del Potro, y destacó “la calidad de los compañeros que conformaron los equipos”. En lo personal Delpo resaltó “la experiencia única en Río, conociendo el espíritu olímpico y aprendiendo de los chicos argentinos, muchos de los cuales están acá”. El tenista recordó en sus momentos de recuperación física que “la vida sorprende y hay que estar preparado para escribirla” y resaltó que el secreto estuvo “en no bajar los brazos, en entrenar en el gimnasio sacando fuerzas donde a veces no las hay y en ser paciente”. En cuanto a los correntinos ternados, ninguno pudo conseguir la estatuilla, ya que Fernando Belluschi ganó en fútbol local, donde estaba José Sand, y Joana Palacios se adjudicó el Olimpia de Plata en pesas, categoría donde estaba Nahuel Jiménes.

Los ganadores de plata

Todos los ganadores: Ajedrez: Sandro Mareco. Atletismo: Germán Chiaraviglio. Automovilismo: José María López. Básquetbol: Facundo Campazzo. Bochas: Nicolás Pretto. Boxeo: Brian Castaño. Canotaje: Sabrina Ameghino. Ciclismo: Leandro Bottasso. Equitación: Matías Albarracín. Esgrima: María Belén Pérez Maurice. Esquí náutico: Ignacio Giorgis. Fútbol exterior: Lionel Messi. Fútbol local: Fernando Belluschi. Futsal: Fernando Wilhelm. Gimnasia: Nicolás Córdoba. Golf: Fabián Gómez. Handball: Federico Pizarro. Hockey sobre césped: Gonzalo Peillat. Hockey sobre ruedas: Daiana Silva. Judo: Paula Pareto. Karate: Giuliana Novak. Lucha: Patricia Bermúdez. Motociclismo: Kevin Benavídes. Natación: Pilar Geijo. Patín: Maira Arias. Pato: Elías Betanzo. Pelota: Facundo Andreasen. Pesas: Joana Palacios. Polo: Juan Martín Nero. Remo: Brian Rosso. Rugby: Facundo Isa. Squash: Leandro Romiglio. Taekwondo: Lucas Guzmán. Tenis: Juan Martín del Potro. Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes. Tiro: Melisa Gil. Turf: Francisco Goncalves. Vóleibol: Sebastián Solé. Yachting: Santiago Lange/Cecilia Carranza. Paralímpico: Yanina Martínez.s