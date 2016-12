Inicio » Información » Política

El debate que viene para 2017 con intendentes

Pidieron que el ingreso por Ganancias a la provincia se coparticipe a las comunas

Es si prospera el proyecto hoy y se convierte en ley. El gobierno local no dio detalles de qué acordaron los gobernadores con la Nación.

Aunque a nivel provincial ningún funcionario se expresó sobre el principio de acuerdo entre la Nación con los gobernadores por el proyecto de impuesto a las Ganancias, un sector del PJ pidió que esos recursos que ingresarán a las arcas provinciales a partir del año que viene, sean coparticipados a las más de 70 comunas. Como informó NORTE de Corrientes en su edición de ayer, el Estado nacional se comprometió a compensar las pérdidas de los distritos provinciales con base en la reformada norma del gravamen a través del envío de Aportes del Tesoro Nacional, más conocidos estos recursos con la sigla (ATN). La idea que se coparticipe esos recursos, sobre los que todavía no hay precisiones sólo lo que Corrientes podría perder una vez que la norma esté aprobada. La cartera de Hacienda y Finanzas hizo un cálculo de $1.800 millones anuales. El senador nacional, Carlos Espínola, fue el de la idea de que esos fondos se coparticipen: “No podemos permitir el riesgo de que Corrientes sufra un recorte de ingresos porque perderíamos herramientas para los cambios que debemos realizar en el corto plazo, por ejemplo en materia de salarios”, fueron sus apreciaciones reproducidas en un parte informativo de prensa. A Corrientes le fue bien una vez iniciada la administración del presidente Mauricio Macri, en el envío de ATN. Entre enero y mediados de noviembre pasado compartió los primeros lugares entre los distritos más beneficiados; Corrientes: $136.000.000; Misiones: $120.000.000. La que lideró el recibimiento de esos fondos fue la provincia de Buenos Aires con $861.000.000. El problema en Corrientes es el poco control sobre los recursos, puntualmente esto quedó de manifiesto en junio pasado cuando el Frente para la Victoria (FpV) detectó que desde mediados de diciembre hasta junio último, la administración provincial había recibido unos $40 millones para ser distribuidos entre doce comunas, pero los municipios nunca recibieron esos recursos. Sin el proyecto de Presupuesto provincial para el año que viene, fue enviado por el Poder Ejecutivo con los plazos vencidos a la Cámara de Diputados pero no tuvo tratamiento. Además de la no coparticipación de los recursos que empezaron a ser integrados a las arcas locales como el 3% del 15% que hasta junio pasado iba al financiamiento de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), hasta la fecha las comunas no recibieron dichos aportes. Algo que fue incluido en el acuerdo firmado entre las provincias y el Gobierno nacional en mayo último. El Fondo de ATN está integrado con el equivalente al 1% de la masa coparticipable; con el 2% de la recaudación de la ley de impuesto a las Ganancias (que ahora aumentará posiblemente un 2%); con la suma fija de veinte millones de pesos ($20.000.000), y el 1% del 90% de lo producido del impuesto a los Bienes Personales.s