Tras la ley de ganancias

Sergio Massa: "“Hay que bajar el impuesto a los que trabajan"”

El líder del Frente Renovador sostuvo que se ha dado “un primer buen paso”, pero el país “todavía tiene que reformar su sistema de impuestos”.

23 de Diciembre, 2016 Tweet

El diputado nacional del Frente Renovador, Sergio Massa, sostuvo tras la aprobación de la ley que modifica las escalas del impuesto a las Ganancias que se ha dado “un primer buen paso”; sin embargo, “Argentina todavía tiene que reformar su sistema de impuestos. Hay que bajar el impuesto a los que trabajan y subírselo a los que timbean”, consideró. Con 166 votos positivos, 5 negativos y 3 abstenciones, la Cámara baja convirtió en ley el proyecto de Reforma al Impuesto a las Ganancias votado por el Senado, por lo que entrará en vigor a partir del primer mes del año que viene. En diálogo con la prensa, y sobre este resultado, Massa sostuvo: “La Argentina todavía tiene que reformar su sistema de impuestos. Tenemos necesariamente que dejar de castigar con impuestos al que trabaja y castigar a los que ganan la plata fácil. La Argentina tiene que avanzar en un sistema de impuestos que premie al trabajador que hace horas extras, y al que alquila su casa. En ese sentido hemos dado buenos pasos, pero todavía falta mucho, y el año que viene tenemos que seguir discutiendo para que pague la renta financiera y deje de pagar el que trabaja”, indicó. La flamante ley de Reforma del Impuesto a las Ganancias establece elevar el mínimo no imponible, una nueva escala y nuevas deducciones para aliviar el costo que tiene la aplicación de este tributo en los salarios. “Hay un millón de trabajadores que iban a pagar con el proyecto de Macri que ahora no van a pagar”, sostuvo Massa y agregó que “hay 500 mil trabajadores que van a dejar de pagar el impuesto a las Ganancias y se mejora la situación de los jubilados y los monotributistas, pero todavía falta mejorar a los autónomos. Es muy injusto que un dentista, o un médico, o un trabajador autónomo que hace servicios informáticos pague impuestos tan pesados, mientras que alguien que gana la plata timbeando no paga”, agregó. “Además, tengamos en cuenta que esto ocurre en un año en el que el Gobierno le bajó los impuestos a los autos importados, al champagne, al atesoramiento de dólares, a la distribución de dividendos, y hay que poner la prioridad en la clase media trabajadora. Si la Argentina quiere reconstruir la cultura del trabajo, hay que bajar el impuesto a los que trabajan y subírselo a los que timbean”, sostuvo. El texto aprobado establece que el mínimo no imponible llegará a $37.000 brutos para trabajadores casados con dos hijos y a $27.941 para los solteros. s