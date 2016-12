Inicio » Información » Policiales

Conflicto por un procedimiento antidrogas en Goya

“"Evidentemente hay algún tipo de connivencia de narcos con la Policía”"

Fiscal federal acusó a uniformados correntinos de proteger a criminales.

23 de Diciembre, 2016 Tweet

La fiscal federal de la ciudad de Reconquista denunció posibles contactos de efectivos policiales de Corrientes con bandas de narcotraficantes que operan en la región. La fiscal federal subrogante de la ciudad santafesina, Viviana Bruno Campaña, se refirió a uno de los detenidos por narcotráfico y afirmó que “de la investigación surge que tiene contactos”, aunque aclaró que se desconoce si el vínculo del delincuente es con un oficial de alto rango. Remarcó que hay serias sospechas de la existencia de protección policial local, pero aclaró: “No sabemos si algunos de los involucrados tiene relación familiar con jefes policiales”. La funcionaria del Ministerio Público Fiscal advirtió también que el sospechoso podría tener relación con integrantes de otras fuerzas de seguridad, debido a que en oportunidades anteriores, en el contexto de operativos realizados en barrios goyanos y de Reconquista, “allanaron policías federales y les avisaron de las intervenciones porque tiene contactos. Es una persona que mueve mucha droga”. Ante esto consideró que “fue una investigación complicada y compleja porque es un hombre con mucho poder económico y muchos contactos; incluso en 2013 ya fue allanado por la Policía Federal Argentina y no le encontraron nada porque obviamente le habían avisado y se limpió de todo”. La referencia de la fiscal es en relación al sospechoso de apellido López, quien se radicaba en la ciudad de Goya, donde era conocido con el apodo de “El Cabezón”, sindicado como uno de los líderes de la organización criminal que opera en esta región del país. “Es un proveedor vía fluvial que provee a Reconquista, Vera, San Javier y Santa Fe desde hace muchos años”. Aseguró que “ya se lo tenía identificado en otras investigaciones como el proveedor más importante vía fluvial”. El otro involucrado tiene el apellido Rodríguez pero es apodado “El Gordo”, también conocido en el ámbito local por intervenir en la venta de drogas en la ciudad del Sur correntino. Además de éstos, existen otros ocho detenidos en el contexto del operativo bautizado “Ciudades Hermanas”. Entre ellos “hay dos importantes investigados, uno del puerto de Reconquista y otro de la ciudad, que distribuían estupefacientes que se proveían por vía fluvial”. Contó, en relación a los santafesinos, que “toda la provisión por vía fluvial era con los goyanos Ramírez y López”.

Testimonios

La fiscal de Reconquista también se refirió al modo en que los policías santafesinos habían pedido la colaboración de 16 ciudadanos para que asistan como testigos en ocho procedimientos realizados en Goya. Éstos se encontraban en la ciudad de Corrientes y en su paso hacia el Sur provincial, la delegación de uniformados de la vecina provincia los había “levantado” para trasladarlos al lugar de los operativos. Según explicó la funcionaria, “no se puede objetar que los testigos fueron trasladados, porque los allanamientos fueron a muy tempranas horas, en una localidad chica (Goya) donde todas las personas se conocen, y no se querían testigos de ese lugar por la cuestión de que se podrían caer los allanamientos por un aviso a las personas con mucho poder en esa ciudad”. Aclaró que “el Código dice que los testigos deben ser ajenos a la fuerza policial y mayores de 18 años”, pero que carece de especificaciones respecto del origen de éstos ya que “se desconoce por qué motivo fueron de Corrientes”. La funcionaria advirtió ayer a la tarde -mientras tomaba declaración a los detenidos- que aún espera detalles de las actuaciones realizadas por la fuerza policial, aunque afirmó: “Éstos fueron al juzgado y no sé cómo actuaron porque aún no lo explicaron. Pero se calcula que por el horario buscaron a los testigos”, y respecto a la intervención dijo que “no hay nada oculto”. “Todo tiene que estar en el acta, y hasta no leer el acta no puedo hacer ninguna aseveración”, explicó la fiscal.

Respecto al traslado de los testigos dijo que “están validados por el juez federal de Corrientes” Carlos Soto Dávila. En este contexto recordó que la misma fuerza de seguridad realizó un procedimiento similar en Resistencia, Chaco, “sin inconvenientes”.