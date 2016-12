Liga nacional de bÁsquetbol

Julio Lamas brindó su balance del año al frente de San Lorenzo

“el 2016 deja varias fechas inolvidables para mi”, afirmó el entrenador campeón, que piensa en el super 4 a jugarse en la capital correntina.

22 de Diciembre, 2016

El entrenador campeón con San Lorenzo de Almagro, Julio Lamas, afirmó que este año 2016 ha sido histórico. El título de la Liga Nacional, convertirse en el primer equipo argentino en jugar en la NBA, y ser la disciplina que puso el primer pie en Boedo, son tres acontecimientos que hacen que el año sea imborrable para el Santo. “En este año y medio adentro del club como entrenador profesional lo conozco mucho más. La vida diaria, íntima todo lo que no tenga que ver con el equipo de fútbol, que era lo yo antes más veía. A San Lorenzo le están pasando cosas importantes: hay más cantidad de disciplinas compitiendo y con mayor apoyo y desarrollo. En estos 18 me ha tocado ser testigo cercano de un momento en que el club ha crecido en cantidad de socios, por ejemplo”, afirmó Lamas en una nota brindada en Básquet Plus. Consultado sobre el balance de este semestre, donde consiguió cosas importantes para el club Azulgrana. “Siento satisfacción y felicidad. El año 2016 tiene algunas fechas inolvidables para mí. En lo que tiene que ver con el equipo de básquet, el 23 de junio fue el día del título de la Liga, el 14 de octubre el partido en Toronto y el 24 del mismo mes la vuelta a Boedo. Como hincha de San Lorenzo, el 14 de diciembre lo es más aún (firma del boleto con Carrefour). Estar en Boedo parece natural para el entrenador azulgrana. No sólo vivió el proceso de la construcción, a tal punto que, Pablo Prigioni, base argentino y con pasado NBA, elogió el predio cuando se presentó a un entrenamiento del primer equipo de San Lorenzo de Almagro. Pensando en lo que se viene para el inminente año 2017, dijo. “Viene la parte más importante de la temporada, en la cual se viven los momentos decisivos. Como hay varias cosas, lo mejor es enfocarse en el Super 4. La Liga de las Américas va a ser muy importante. Volver a jugar una competición internacional va a ser algo trascendente”. s