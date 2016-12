Mensaje del arzobispo

La Iglesia advierte de “la subordinación del bien común a intereses electorales”

“"Se pide al gobierno que sea más sensible a las necesidades, a los sectores empobrecidos y que las políticas sean eficaces"”, dijo Stanovnik.

23 de Diciembre, 2016 Tweet

Bajo el lema “La no violencia: un estilo de política para la paz”, monseñor Andrés Stanovnik realizó una conferencia de prensa ayer en el Arzobispado de Corrientes. El prelado correntino, se refirió a la situación político-económica de Argentina, remarcando que “el Gobierno debe atender las necesidades de los sectores empobrecidos y no instrumentar el poder de una manera que no le hace bien al pueblo”. Instó a estar “alertas a los intereses mezquinos”. “Lo que pedimos es que el Gobierno sea más sensible a las necesidades, a los sectores empobrecidos y que las políticas sean eficaces”, dijo Andrés Stanovnik. Haciendo referencia al mensaje de los obispos de todo el país, y teniendo en cuenta que el 2017 será un año clave en lo electoral, sostuvo: “Advertimos en el mensaje de los obispos para esta Navidad que tenemos que estar atentos a los intereses mezquinos, a la especulación financiera, y a la subordinación del bien común a intereses electorales”, expresó. “Esas realidades no responden a la expectativas y hace mucho daño al país, son advertencias ante tentaciones de instrumentar el poder de una manera que no le hace bien a nuestro pueblo”, consideró el Arzobispo.

MÁs solidarios

Stanovnik hizo un llamado a la reflexión para que en esta Navidad la gente sea más solidaria y que pueda dejar de lado la violencia como un estilo de política para la paz. De este modo, Stanovnik destacó: “Tenemos que ser testigos de la no violencia activa, hagamos de la no violencia activa un estilo de vida. Ojalá que esto lo podamos concretar en la dimensión cotidiana de nuestra convivencia con los que compartimos nuestra vida, empezando por la familia, esposa, hijos, parientes, vecinos”. Y resaltó que es importante que “podamos ser más solidarios y podamos evitar la violencia como un estilo de política para la paz”. “El mensaje para esta Navidad se lo podría resumir en solidaridad pero no sólo como un gesto altruista que ya es mucho y por eso bajo un mensaje para aquellos que no son creyentes, hoy los argentinos necesitamos estar más cerca unos de otros, ayudarnos, ser generosos”, detalló Stanovnik. Y destacó que “es importante que además de ser solidarios con el prójimo puedan ponerse en el lugar del otro, no sólo en cuando al aporte o la generosidad material sino que es necesario acercarse, interesarse por el otro”. s