El campeÓn de la copa davis

Roger Federer felicitó a Del Potro por su gran año

El tenista suizo, ex número uno del mundo, destacó a través de su red social el logro del tandilense, el mejor deportista argentino.

23 de Diciembre, 2016

El tenista suizo Roger Federer, ex número uno del mundo, elogió ayer al tandilense Juan Martín Del Potro desde su entrenamiento en Dubai y aseguró que le gustaría volver a la Argentina alguna vez. “¿Si voy a ir a la Argentina? Sabes, tuve uno de mis viajes más increíbles allí cuando jugué con Del Potro, quien tuvo un gran año, felicitaciones Juan Martín”, contó el tenista suizo en la red social Periscope. “Celebro por él. Fue una victoria épica la de la Copa Davis y lo de los Juegos Olímpicos fue asombroso. Lo estuve viendo por televisión, fue grandioso. Jugamos dos lindos partidos de exhibición en la Argentina y ojalá algún día pueda hacerlo de nuevo. No hay planes aún pero quién sabe”, expresó. Federer, de 35 años y que tiene el récord de 302 semanas como número uno y 88 títulos ATP (17 de Grand Slam), se encuentra en Dubai (Emiratos Árabes) preparando su regreso a las canchas tras pasar medio año sin actividad por lesión. No obstante, Juan Martín se prepara para las exhibiciones que ofrecerá ante el español David Ferrer, la primera el 27 de diciembre en Pilar y la segunda 24 horas más tarde en Mar del Plata. Del Potro jugará dos veces ante Ferrer, de 34 años, ex “top ten” y tres veces campeón del ATP de Buenos Aires (2012, 2013 y 2014), la primera en el estadio DirectTV Arena, ubicado en Tortuguitas y con capacidad para 15.000 personas, y la segunda en el Polideportivo Islas Malvinas de la “ciudad feliz”. Finalmente, Argentina verá la acción en la Davis el 3, 4 y 5 de febrero de 2017 como local de Italia en el Parque Sarmiento y sobre superficie de polvo de ladrillo.s