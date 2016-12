Cuqui Calvano

Preocupa que el intendente acepte que no haya shows

El edil de la oposición dialogó con Norte de Corrientes al respecto.

24 de Diciembre, 2016 Tweet

“Si es verdad que el intendente Fabián Ríos aceptó la no realización de los shows de comparsas porque todas las partes están de acuerdo, es para preocuparse, porque eso nos da una idea de lo que significa para él el carnaval”, dijo a NORTE de Corrientes el concejal de la oposición, Cuqui Calvano. Cuando el Municipio otorga la concesión para los carnavales, la empresa tiene que presentar un plan anual, que es el que va a llevar adelante. “En este punto desconozco si ya se presentó o no, aunque a esta altura debería conocerse todo. Desde el precio de las entradas hasta cada una de las actividades que se van a realizar, y eso no pasó”, dijo. Esto tiene que ver con que la prórroga de licitación -que se le otorgó a Fénix para la realización de los carnavales correntinos- fue realizada a través de la firma de un contrato, y en el mismo está claramente detallada la realización de los shows de comparsas. La no realización de los mismos es un incumplimiento del contrato que la empresa firmó. “Y esto nada tiene que ver con que las partes estén o no de acuerdo con subir al escenario y presentar el espectáculo. Tiene que ver con el cumplimiento de un contrato, y eso es igual para todos”, afirmó el edil. Calvano explicó que si este contrato no se cumple el Municipio tiene que actuar. Y esa actuación tiene que ser con una intimación, el cobro de una multa o la rescisión del contrato. Asimismo, entendió que si Ríos aceptó estas condiciones es una decisión netamente política, pero no deja de incumplirse un acuerdo firmado entre las partes. “Y si el intendente hace eso, es para preocuparse”, agregó el concejal, que hace varios meses -antes de la prórroga de la licitación- solicitó un informe sobre el estado de cumplimiento de la empresa Fénix con respecto al contrato firmado en los cuatro años anteriores, pero nunca recibió respuesta alguna y la concesión fue otorgada por una resolución firmada por el Ejecutivo municipal, sin que ellos pudieran hacer mucho. “Si no hay show, como opositores sólo nos toca actuar políticamente, porque desde el Concejo no podemos”, finalizó.s