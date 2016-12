Inicio » Información » Deportes

Fernando “Tulo” Rivero: “"Quiero suponer que no tocamos el techo”"

El DT de Comunicaciones realizó un balance de la actual temporada de los correntinos en el TNA. El Aurinegro metió nueve victorias en fila.

24 de Diciembre, 2016

Comunicaciones de Mercedes cerró 2016 con nueve victorias consecutivas (siete de local), y ello le permitió despedir el año en el segundo puesto de la Conferencia Norte del Torneo Nacional de Ascenso (TNA) con 14 triunfos y 4 derrotas (77,8%). Su entrenador, Fernando “Tulo” Rivero, realizó un balance del elenco correntino que está teniendo una gran tarea en la segunda división del básquetbol argentino. “Si bien aún estamos en el 50% de los juegos, se nos vienen dos meses importantes. Nos prepararemos para retomar el 20 de local y, a partir de ahí, jugar bastante seguido. Ahora estamos en un buen nivel, engranaron las piezas, hay buena química, mucha intensidad defensiva, se están pasando mucho el balón y están encontrando muchos tiros abiertos, cómodos. A veces no entran, pero nos está sosteniendo la defensa”, le dijo Rivero a El Deportivo (La Red -Corrientes). Además, sobre la victoria del último miércoles en Mercedes a tiro Federal de Córdoba por 93 a 63, el DT destacó: “Metimos varios triples, que es una de las cualidades ofensivas. Tanto eso como lo largo del equipo, la rotación y la intensidad que le meten 10 u 11 jugadores, a la larga termina siendo importante. Veremos la segunda parte cómo nos encuentra, pero metimos varias victorias, nos pone bien, y se nota que estamos siendo competitivos y estamos a la altura de lo que pretendíamos: jugarle de igual a igual a los equipos tradicionales. Por ese lado, muy contento, pero recién va el 50% de la fase regular. Falta y mucho”. “La dirigencia nos permitió armar un equipo largo, con juveniles que están jugando no sólo minutos basura, sino minutos importantes de juego, están con confianza y saben que si hacen las cosas bien durante la semana van a tener sus chances; eso ha elevado el nivel de las prácticas y se está viendo en los partidos”, explicó el DT campeón de la Liga Nacional con Peñarol de Mar del Plata (2013-2014). “Quiero suponer que no tocamos el techo, al contrario, creo que tenemos mucho margen. En la primera fase hemos sacado buenos resultados, pero no teníamos continuidad de buen juego durante el partido. Hemos tenido baches y no hemos podido sostener el buen juego, esa fue una falencia que la pudimos corregir. La idea es seguir creciendo y no quedarnos con esto”, finalizó.s