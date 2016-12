AZCONA COMO PAPA NOEL EN EL COLECTIVO 103 B

Chofer de colectivo se disfrazó de Papá Noel

Un colectivero de las línea 103 B, que realiza el reco­rrido del barrio Doctor Montaña al centro se disfrazó de Papá Noel en víspera de Navidad y repartió caramelos a los pasajeros.

26 de Diciembre, 2016

Un sonrisa a los adultos y alegría a los más pequeños fueron los regalos del trabajador del volante que se animó a apostar a algo distinto en un día cotidia­no de trabajo.

“Es un trabajo que lo hago de corazón, porque sien­to hacer, me conmueve hablar de esto por cómo está el país, más me duele cómo está Corrientes. A través de esto les demuestro a los chicos y los muchachos el ca­riño hacia toda la familia en general que es la que lucha cada día para poder sostener a su familia”, señaló Oscar Azcona, quien es chofer desde hace 22 años. Contó que durante un mes ideó la propuesta que acercó a la empre­sa de transporte para la cual trabaja. “Agradezco a toda la gente que me conoce a través de los 22 años que tengo en el transporte, saben cómo soy yo y cómo me compor­to con ellos, por el afecto que tienen hacia mí”, señaló.s