Gráfica Victoria ganó por séptima vez el campeonato de elite del futsal local

Por la categoría A, venció en la final de revancha a Pingüinos por 1 a 0, en un partido muy parejo. En la ida fue 2 a 2.

26 de Diciembre, 2016

Corrientes despidió el año a estadio lleno. Las finales de cada categoría hicieron vibrar el Hércules el pasado miércoles, pero la División “A” regaló un partidazo y co­ronó a Gráfica Victoria.

El equipo de Alejandro Acevedo y Juan Vallejos se consagró campeón en la División A de la Asociación Correntina de Fútbol de Sa­lón, al ganarle por 1 a 0 a Pingüinos en el encuentro de vuelta de la serie final, luego de haber igualado en dos tantos en la ida, y levan­tó el trofeo local por séptima ocasión.

En una final para alquilar balcones, donde no entró ni un alfiler más en el Hér­cules, Victoria y Pingüinos hicieron valer la asistencia regalando un encuentro no apto para cardíacos. Un sin­fín de adjetivos se le podría adjudicar a un encuentro que no dio respiro.

Durante los minutos del primer tiempo, el cotejo fue de ida y vuelta, con ocasio­nes de peligro para los dos, donde los porteros se disfra­zaron de figuras para man­tener la igualdad. Al faltar un minuto para el descanso, llegó la más clara de todas. Mano a mano para Victoria, donde Sergio Gauna se hizo ancho y mantuvo el cero en su valla. En esa jugada, Pin­güinos parecía haber toma­do envión y fue a buscarlo pero sin mucha puntería. Cuando parecía que se iba la etapa sin sobresaltos, un tiro libre para Victoria le im­primió peligro al marcador, un remate de Matías Blanco que contuvo recién en dos tiempos Gauna para irse al descanso sin novedades en el tablero.

El entretiempo sirvió para todo el mundo un respiro y para sentir la tensión en am­biente. Los segundos veinte minutos no desentonaron, los dos buscaron por todas las vías y las jugadas claras siguieron apareciendo en abundancia. A los cinco mi­nutos fue la primera, Matías Blanco nuevamente apare­ció para rematar con peligro al segundo palo, y con mano cambiada Gauna le dijo que no una vez más. La falta de puntería se hizo el factor presente en los minutos que siguieron y los dos llegaban sin poder convertir. A los 14’ llegó el desahogo para la mi­tad, Favio Giménez (árbitro) le dio continuidad a un foul sobre Federico Torres, quien pudo continuar y meter un pase rastrón desde una de las esquinas al centro del área, donde apareció Carlos Quagliozzi para empujarla al fondo de la red y poner la historia 1 a 0 a favor de los gráficos.

Pingüinos sintió el cim­bronazo, quiso ir a buscarlo pero sin mucha claridad. A los 16’ casi aumenta Victo­ria, ya que una mala salida de Gauna le dejó servido el balón a Torres, que quiso rematar de primera, pero el disparo salió desviado. Los segundos se fueron con la algarabía de uno pocos y la ansiedad de otros.

Victoria gritó campeón por décima ocasión (7º tor­neo local, dos provinciales y una Copa de Oro-Zona Nor­te) y ahora irá a la División de Honor 2017 con el mote de campeón local, luego de cubrir la plaza de Pinta FS en la edición pasada.

Poco premio para un Pin­güinos, que hizo todo bien y se quedó con las manos vacías, pero de pie. Además, podrá representar a Corrien­tes en la próxima Copa de Oro, Zona Norte.s

Las demás categorías

Los ganadores en las categorías restantes del futsal capitalino son los siguientes: categoría B: 1º Comunica­ciones, 2º Deportivo Dengue, Goleador: Gonzalo Valle (Deportivo Dengue) y Valla Menos Vencida: Fernando Guzmán (Cruz Diablo).

Categoría C: 1º Santa Teresita, 2º Islas Malvinas, Goleador: Damián Fernández (Santa Teresita) y Javier Mourglia (Aberturas Nordeste).