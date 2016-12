PROTESTA Y MALESTAR POR DEMORAS EN LAS SOLUCIONES

Piquetes de comerciantes y vecinos por extensos cortes de luz y baja tensión

Cortaron la avenida del Centenario al 4100. En diversos barrios capitali­nos se multiplicaron los apagones y los reclamos en las calles.

27 de Diciembre, 2016 Tweet

Un grupo de comercian­tes, acompañados de ve­cinos de la zona, cortaron ayer el tránsito vehicular en la avenida Del Centenario a raíz de un prolongado cor­te de energía. Desde la ma­drugada no contaban con el suministro, lo que afectó directamente a los carnice­ros y comerciantes de otros rubros de la zona. En otros barrios los problemas con la luz se replicaron.

El piquete en la avenida a la altura de calle Los Tilos comenzó cerca de las 9 y se extendió por alrededor de media hora. La Policía llegó al lugar y los bomberos apa­garon las llamas de cubier­tas que eran quemadas en medio de la protesta, sobre ambos carriles de la arteria.

“Ingresamos al trabajo a las 7 y nos encontramos con una sorpresa: se había cortado la luz a las 3 y te­nemos 8 mil kilos de carne en cámara. Entonces deci­dimos no abrir y tener todo cerrado para que no salga el frío de las cámaras, no que­ríamos perder la cadena de frío porque la carne se iba a pudrir. Tomamos la de­cisión con los compañeros comerciantes de cortar Los Tilos y Centenario y cor­tamos hasta que volvió la luz”, comentó a NORTE de Corrientes Fernando Ma­zzareli, encargado de una carnicería del barrio.

En el local suelen tener además, una reserva de más de 20 mil kilos de carne y aunque por Navidad hubo buenas ventas, el stock con­tinúa siendo importante. La pérdida del producto signi­ficará un gran perjuicio eco­nómico.

“Llamamos a la Dpec y nos dijeron que no era pro­blema de ellos que se pu­driera la carne. También nos dijeron que el corte fue general por un problema subterráneo y que tenían pocos vehículos para tra­bajar en la calle”, agregó el carnicero.

El comerciante consideró que “hay que meter presión, si no no arreglan nada”, y contó que el año pasado también sufrieron un corte de energía por muchas ho­ras y realizaron la misma protesta en la avenida. Ad­virtió que volverán a la calle si se repiten los apagones.

Otro comerciante del lu­gar también manifestó su malestar por la interrup­ción del servicio. “Yo estaba sin luz desde la 1 y si bien por mi rubro no perjudica la mercadería, fue imposi­ble descansar. No se puede pasar toda la noche sin luz”, dijo a este medio Ramón Lencinas que tiene un nego­cio de materiales plásticos.

Pero los problemas con la energía se replicaron duran­te la madrugada y la maña­na en un día donde la sen­sación térmica trepó hasta cerca de los 40 grados. Los habitantes de calle Felipe Cabral al 2700, hace tres días están con bajadas de tensión constantes y cada 20 minutos. Asi­mismo, en calle Re­soagli entre Indepen­dencia y Centenario hubo baja tensión y cortes de luz desde la madrugada; también en El Ceibo 789 entre avenida Armenia y Yatay; en el ba­rrio Madariaga, avenida Ar­menia al 4200, entre otros tantos.

Por su parte, la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) informó a través de su cuenta de la red social Twiter que los cortes de energía son por dos ho­ras en cada barrio. Los ve­cinos, incrédulos ante esta aseveración.s