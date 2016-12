Inicio » Información » Política

ACUERDO EN LA UNNE CON TRABAJADORES

Ayuda económica para no docentes

El acuerdo fue suscripto por la titular de la Univer­sidad Nacional del Nordeste, profesora María Delfina Veiravé y por la parte trabajadora el secretario Gene­ral de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Nordeste (Atun) Carlos Francisco Boga­do.

27 de Diciembre, 2016 Tweet

Estuvieron acompañados por la secretaria General Administrativa y por Cristian Barnechea, prosecreta­rio de Organización y Diego Servioli, prosecretario de Prensa.

El acuerdo rubricado por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fa­tun) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que nuclea a todos los rectores de las Universidades Nacionales establece una bonificación de acuerdo con una escala para las diferentes categorías del Personal No Docente de Planta Permanente. Asimismo, la Atun solicitó a la rectora Veiravé que la Unne realice un re­conocimiento a los trabajadores que se encuentran contratados en planta temporaria de la Universidad. Para lograrlo se realizaron gestiones ante los organis­mos nacionales que permitió otorgar la gratificación anual, por única vez, para el personal no docente de planta permanente de acuerdo con una escala estable­cida vinculada a la categoría que reviste cada agente y también para los contratados de planta temporaria de la Unne, quienes recibirán una suma consistente en pesos dos mil doscientos $ 2.200, por única vez, no remunerativo y no bonificable.

Dicha suma se efectivizará en el momento que se reciban los fondos correspondientes al acuerdo Fatun CIN. s