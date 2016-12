Inicio » Información » Política

TRAS RENUNCIA DE PRAT GAY

Por contrataciones con Lázaro Baez, CFK fue procesada y embargada

El juez Ercolini embargó a la expresidenta por 10.000 millones de pesos y procesó también a De Vido, López y Báez.

27 de Diciembre, 2016

El juez federal Julián Ercolini embargó hoy por 10.000 millones de pesos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner al procesarla por el delito de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada, cargos por los que también procesó al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López y al detenido empresario Lázaro Báez, entre otros, según una resolución firmada hoy.

Fuente: Télam.