El Gobernador introdujo la inseguridad en escándalo con la Policía de Santa Fe

Ricardo Colombi dijo que “si pasaba algo” lo iban a responsabilizar.

27 de Diciembre, 2016

“Todos los medios y los padres nos iban a achacar la responsabilidad por falta de seguridad”. Con esta frase el gobernador Ricardo Colombi direccionó el reciente escándalo con la Policía de Santa Fe, del que había participado la semana pasada en Goya, con los constantes reclamos de la ciudadanía por la inseguridad. Los dichos del mandatario, pronunciados ayer durante un acto oficial, se enmarcan en el discurso de minimización de los hechos de violencia, como el reciente doble homicidio registrado en el barrio 17 de Agosto, bajo el argumento de que se trata de “sensación” construida desde la prensa. Además, Colombi afirmó que todavía aguarda las aclaraciones y justificaciones correspondientes de parte de la Justicia Federal y el gobierno santafesino. “Desaparecieron dieciséis personas ¿A quién van a responsabilizar si les pasaba algo? A nosotros, el Gobierno y la Policía de Corrientes”, sentenció Colombi ante una consulta periodística durante una inauguración en el Instituto de Cardiología (ver página 10). El titular del Ejecutivo arguyó que el proceder de la fuerza policial foránea -al que calificó de “excesivo”- pudo haber terminado con un infortunio del que sus detractores se valdrían para descalificar su gestión. “Tuvieron suerte que no pasó nada grave”, acotó en declaraciones en emisoras radiales respecto a los jóvenes mayores de edad que fueron llevados desde Corrientes hasta Goya para oficiar de testigos en los ocho allanamientos que realizó la Policía santafesina. “Uno no cuestiona las decisiones judiciales bajo ningún punto de vista, y ojalá que se puedan hacer todos los procedimientos para combatir este flagelo, pero hubo excesos que no ameritan justificación alguna”, manifestó Colombi. El Gobernador también fustigó contra los medios nacionales que abordaron el tema y resaltaron su injerencia: “No interpretan la idiosincrasia”.s