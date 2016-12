Rechazo del Consejo de Seguridad de la ONU

Israel avanza sobre territorio palestino pese a las críticas

Anunciarán la creación de viviendas para judíos en Jerusalén.

Israel decidió reducir sus vínculos con 12 países del Consejo de Seguridad de la ONU que votaron una resolución que condena la colonización de Palestina, en medio de una fuerte presión mundial y antes de una conferencia para avanzar hacia la creación de un Estado palestino y el fin de 50 años de ocupación. En sus primeras declaraciones públicas desde que se aprobó la resolución, el presidente palestino, Mahmud Abbas, dijo hoy que espera que la conferencia de paz para Medio Oriente, que se celebrará en enero en Francia, fije un cronograma para terminar con la colonización israelí de Palestina. Lejos de amedrentarse por la condena del máximo órgano de la ONU, autoridades de Israel tienen previsto anunciar esta semana la construcción de miles de unidades de viviendas para judíos en el sector de Jerusalén que los palestinos reclaman como capital de su futuro Estado. El viernes pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que condena las colonias israelíes en los territorios palestinos de Cisjordania y Jerusalén Este como una “violación flagrante” a la ley internacional. La adopción de la resolución fue posible gracias a que el gobierno del presidente Barack Obama rompió con la política tradicional de Estados Unidos y se abstuvo en la votación en el Consejo en vez de vetar el texto, algo por lo cual recibió duras críticas y acusaciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Funcionarios israelíes dijeron a la cadena de noticias CNN que Netanyahu ordenó a su Cancillería reducir temporalmente las relaciones con 12 de los 14 países que ayudaron a aprobar el texto y con los cuales Israel tiene relaciones diplomáticas. Los vínculos laborales con las embajadas de esos países -Reino Unido, Francia, Rusia, Japón, Angola, Uruguay, Senegal, China, Ucrania, Egipto, España y Nueva Zelanda- serán suspendidas temporalmente, dijeron los funcionarios, que pidieron no ser identificados. Netanyahu no se reunirá con sus cancilleres y sus embajadores no serán recibidos en la Cancillería israelí. s