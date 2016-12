Inicio » Información » Cultura

Maximiliano Panozzo

“No estoy en la grilla, igual no pierdo las esperanzas de estar en la fiesta”

El joven artista, nacido en Buenos Aires pero que desde siempre dedicó su vida al chamamé, sueña con volver al anfiteatro Cocomarola en 2017.

27 de Diciembre, 2016 Tweet

Hace sólo unos días dieron a conocer una grilla -que puede estar sujeta a modificaciones- de la edición 27ª de la Fiesta Nacional del Chamamé. En ella aparecen nombres que aún no terminaron de confirmarse, como el de Juan Pedro Sorribes, o no están otros que hubieran elegido ser parte de ella, como Maximiliano Panozzo, quien ya se había presentado con gran éxito en el anfiteatro Cocomarola. Según comentó el artista a NORTE de Corrientes, este año trabajaron en muchos eventos chamameceros privados y fiestas provinciales y nacionales. “También estuvimos muy abocados a nuestra nueva grabación discográfica que es una producción independiente que salió hace sólo una semana”, dijo. El nombre de este nuevo álbum es “En el cachete lleva la marca”. Se trata del nombre de un tema de su autoría que resume un poco la idea del disco. “‘En el cachete lleva la marca’ es un título criollo que relaciona mi estilo y enfoque musical con la marca a fuego que lleva un animal -ejemplo un caballo o una vaca- en la mejilla, como identificación. A lo largo de nuestro camino musical nos fuimos formando un estilo y una forma particular que hace que la gente nos identifique y distinga y es eso lo que pretendimos mostrar no sólo con el nombre sino con el tema en sí”, comentó a este medio. En este nuevo álbum esta identificación está mucho más marcada, por eso el nombre, porque demuestra que el estilo está “cada vez más marcado”. La formación sigue siendo la misma. “Somos cuatro los integrantes del grupo: dos guitarras criollas, contrabajo y acordeón de 2 hileras, y juntos presentamos temas de nuestra autoría y obras tradicionales como las de don Tarragó Ros y Fito Ledesma”. Pero más allá de que aún no tienen la confirmación de su presentación en la fiesta máxima del chamamé -los que los entristece de alguna manera-, reconoce que el 2017 se presenta con muchos proyectos, como la de poder llegar a diferentes festivales nacionales chamameceros como también las propuestas de viajar a distintos países de América representando al Litoral argentino con el chamamé. Cabe destacar que Maximiliano Panozzo nació en Tigre, provincia de Buenos Aires, pero tiene sangre correntina. Es sobrino nieto de Gualberto Panozzo, quien es oriundo de la “Sucursal del cielo” (Curuzú Cuatiá) además de ser compadre de Tarragó Ros, el artista que marcó su estilo y enalteció los cielos de esta tierra con su música. Quizás por ello este joven, nacido en Buenos Aires, ejecuta el acordeón desde los 6 años e incluso su padre -quien le enseñó a amar este instrumento-, hoy forma parte de su conjunto dado que ejecuta el contrabajo. Si hay algo que Maximiliano reconoció, en diálogo con NORTE de Corrientes, es que su manera de vivir la música es a través del respeto al maestro y lo hace en los tiempos y en la manera de ejecutar el acordeón. Con 22 años, Maximiliano Panozzo lleva cinco años de andar por los caminos de la música con su conjunto. Son pasión es el chamamé tradicional, el rescate de las obras y también presenta temas de su autoría. De esta manera, el joven sigue su camino musiquero.s