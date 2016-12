Diagnóstico por imágenes

El Cardiológico inauguró equipos de vanguardia para el nuevo servicio

Los nuevos resonadores permitirán realizar estudios no desarrollados plenamente hasta el momento en la región.

27 de Diciembre, 2016 Tweet

El Instituto de Cardiología de Corrientes habilitó un nuevo servicio de diagnóstico por imágenes con equipo de última generación que vuelve a posicionar a la institución a la vanguardia en materia sanitaria. La inauguración se realizó ayer en el acceso al nuevo servicio, por calle Córdoba, contiguo a Emergencias y participaron autoridades provinciales, funcionarios, legisladores y personal médico de éste y otras instituciones. La nueva sala cuenta con tres resonadores, dos de ellos nuevos que llegaron semanas atrás: uno de 1.5 Tesla de potencia y otro de 3 Tesla, único en la región en cuanto a potencia y modernización. A esto se suma otro de 0.5 Tesla y un tomógrafo, que hace años fue el primero en potencia en Latinoamérica con 64 detectores y hoy fue actualizado a 128 detectores. Con esto se puede realizar una tomografía de cuerpo entero en menos de 10 segundos. “Va ser sin lugar a dudas el servicio de Diagnóstico por Imágenes más importante de toda la región. Ojalá que los correntinos seamos conscientes de lo que hoy estamos teniendo, esto no es un lujo, esto es dignidad para el ser humano, porque cuando de la salud se trata, viene de la mano de la dignidad de la gente. Esto no es un gasto, es una inversión en salud”, señaló en la oportunidad, el director del Cardiológico, Julio Vallejos. El directivo agregó que “es demasiado importante y significa una enorme posibilidad de ampliar la precisión diagnóstica con estos equipos de primera línea” y que “la tecnología es de vanguardia, pero la humanidad es nuestro norte y eso tenemos que conservar”. Vallejos comentó que 2016 fue “un año muy intenso, que marca un hito” dentro de la institución que cumplió 30 años. “Siempre digo que llegar, llega cualquiera, lo difícil es mantenerse. Creo que este modelo que fue pensado hace 30 años ha demostrado que se puede mantener, que cuando los correntinos nos ponemos las pilas y hacemos las cosas bien podemos estar orgulloso de lo que hacemos. Esto es solamente una muestra gratis, en términos médicos, de lo que podemos hacer los correntinos”, dijo. Destacó que este año el Instituto fue acreditado como institución de salud. “La primera institución pública del interior del país que logró esta distinción que para nosotros era un compromiso, un compromiso de la búsqueda de la calidad en forma permanente y el primer desafío era crecer”, señaló. Este desafío pudo concretarse mediante un acuerdo con el Hospital Geriátrico. “Nos faltaba lugar, agudizamos el ingenio y nos pusimos de acuerdo con la gente del hospital Geriátrico y esto viene bien recalcar cuando la sociedad nos impone que nos pongamos de acuerdo. Esto es un ejemplo”, agregó Vallejos. El directorio del instituto decidió que la sala de Resonancia Nuclear Magnética llevará el nombre de “Jorge Alberto Goitia”, puesto que el empresario correntino realizó un importante aporte para su funcionamiento. El nuevo equipamiento permitirá realizar estudios como detección temprana del cáncer de próstata y la definición de diagnósticos complejos como cáncer de mama, estudios de las vías biliares en forma no invasiva, además de otros neurológicos como RMN funcional, Espectroscopía, Tractografía, necesarios para patologías como el ACV, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, epilepsias, Parkinson, entre otras. s