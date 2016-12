Inicio » Información » Deportes

A pesar de que en Santa Fe desmienten su salida

Paolo Montero se reúne hoy con la dirigencia de Rosario Central

El ex DT de Boca Unidos tiene casi todo cerrado para hacerse cargo del conjunto rosarino, que busca el sucesor de Eduardo “Chacho” Coudet.

28 de Diciembre, 2016 Tweet

Los dirigentes de Rosario Central tienen acordado verbalmente la contratación del director técnico uruguayo Paolo Montero, con quien se reunirán hoy a primera hora de la tarde en Buenos Aires, informó anoche una fuente de la entidad de Arroyito. “Hoy no viajamos por los cortes en la autopista. En principio está todo acordado, pero hasta que no esté firmado no podemos decir nada”, advirtió a Télam un vocero auriazul sobre la suspensión de la reunión de ayer con Montero, a raíz de las lluvias e inundaciones que impidieron el viaje de los dirigentes Canallas a Buenos Aires. Los directivos viajarán hoy a Buenos Aires, donde se reunirán antes con el entrenador uruguayo Gustavo Matosas, otro candidato que aparece a priori con menores chances. Después del mediodía, la dirigencia del club tiene pautado el encuentro con Montero, quien podría erigirse en el nuevo técnico de Central. En tanto, el ex DT de Boca Unidos de Corrientes se reunirá hoy con los dirigentes de Independiente “quienes estaban dispuestos a contratarlo aunque todavía tuviera una relación laboral con Colón”, según reveló un portavoz auriazul. Por su parte, Teófilo Gutiérrez, quien tiene contrato a préstamo con Central hasta el 30 de junio próximo, declaró sobre su posible pase a Junior de Barranquilla que “todos saben que soy barranquillero, pero mi pase pertenece a Rosario. Aunque si quieren esto se resuelve en dos minutos”. En este sentido, una fuente canalla advirtió que “Teo no habló con nosotros, pero creo que estas declaraciones no le hacen bien como jugador de Central”.s