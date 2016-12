Inicio de la feria administrativa

Preocupa la caída de la rentabilidad en el cobro del estacionamiento medido

La comuna analiza bajar las exigencias de acuerdo con las ubicaciones. Los operadores destacan que la merma ya se siente en el bolsillo.

28 de Diciembre, 2016

Por la feria administrativa municipal, el fin del ciclo lectivo y el inicio de las vacaciones en dependencias públicas y privadas, se redujo notablemente la cantidad de vehículos en las calles céntricas. Conseguir estacionamiento en el microcentro ya no es tarea imposible y por el contrario los lugares sobran. NORTE de Corrientes consultó con los trabajadores del estacionamiento medido quienes destacaron que la rentabilidad cayó notablemente en los últimos días y estiman que se extenderá al menos hasta fines de febrero cuando se reactive la actividad en las dependencias públicas. Calles casi vacías es el panorama que ofrece actualmente la ciudad y la situación preocupa a quienes dependen del movimiento de vehículos para aumentar sus ganancias y además deben cumplir con las exigencias de la Comuna. Los operadores del estacionamiento medido aseguran que en el centro la mayoría de las cuadras pasan gran parte del día con menos de la mitad de los autos que la semana pasada. Alejandro trabaja por calle Tucumán y destaca que el cambio se siente fuerte, “hasta la semana pasada tenía un promedio de 50 o 60 autos por mañana y 15 o 20 por la tarde, ahora a la mañana no llegamos a los 40”, explicó, las mismas referencias dio Gustavo quien trabaja por calle Paraguay que remarcó que se siente el cambio. Consultadas fuentes del área de Transporte sobre si se modificarán las exigencias de cobro para los trabajadores del sistema, adelantaron que la ciudad está dividida por zonas según el movimiento y de acuerdo con eso hay exigencias que deben cumplir. “En las zonas que no son bancarias se da el mayor problema durante el verano”, explicaron desde la Comuna y adelantaron que ya evalúan una baja en la cantidad mínima de tickets que deberán ser marcados por los trabajadores del sector. Lo cierto es que la ganancia diaria de los operadores se ve diezmada notablemente, “por día uno saca entre $260 y $320 puede ser hasta más, pero ahora no sabemos si vamos a llegar a los $100”, explicaron quienes trabajan en las calles más alejadas del microcentro. Es que en la división de cada ticket el 40% es para el operador del sistema, el 52% para la Comuna y el 8% para la permisionaria. Además se le debe sumar los $2.000 mensuales que abona la Comuna en concepto de plus a cada trabajador. Aquí se debe hacer una distinción ya que hay cuadras donde por la mañana hay una persona y por la tarde otra. En ese caso el plus abonado por la Comuna es de $1.600 por seis horas de trabajo y de $710 por cuatro horas. s