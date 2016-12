Inicio » Información » Deportes

No hay plata y el retorno del fútbol estó en duda

La AFA recibió una respuesta negativa por parte del Gobierno

Javier Medín, de la Comisión Aormalizadora, se reunió ayer con de andreis y Marín y no hubo acuerdo por la rescisión del contrato.

28 de Diciembre, 2016

El fútbol argentino atraviesa una situación desesperante: no hay un peso, el dinero no aparece y los clubes lo necesitan con urgencia. Se realizó ayer una reunión entre Javier Medín, vicepresidente de la Comisión Regularizadora de la AFA; Fernando De Andreis, secretario general de Presidencia, y Fernando Marín, titular del “Fútbol para Todos”, y Medín se fue con un “no hay plata”, publicó el diario Olé. Entonces los 350 millones de pesos que los clubes debían percibir en los primeros días de diciembre, en concepto de derecho de televisión, aún no se han pagado y el nuevo revés que tuvieron las instituciones marca un fin de año muy negativo para sus alicaídas tesorerías, porque tendrán, salvo que aparezca un milagro, un triste brindis de fin de año. Ahora bien, ¿cómo siguió la historia? Esta reunión de Medín que produjo un nuevo no, preocupó a los dirigentes, que durante la tarde de ayer se presentaron en la sede de la AFA y hablaron con Medín en persona para saber de su propia boca cómo habían resultado las gestiones. Si bien no estuvieron con el vice de la Comisión los clubes grandes, sí se presentaron varios de clubes de Primera, entre ellos Eduardo Spinosa (Banfield) y representantes de toda las categorías del Ascenso. Al terminar la reunión, uno de los más contundentes para graficar la situación fue Daniel Ferreiro (Chicago), hombre fuerte de la B Nacional, quien dijo: “En este momento no hay ministro de Economía en la Argentina, ¡¿ustedes pretenden que haya plata para el fútbol?! Todos los clubes generamos 100 mil puestos de trabajo y lamentablemente hay gente que en breve no va a poder cobrar. El Gobierno se está equivocando”. s