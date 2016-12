EN EL PASEO DEL SHOPPING

Incomprensible agresión a una mujer a la salida de un cine

Un sujeto agredió a una mujer en el paseo del Shopping Centenario a la salida del cine. Silvana Sanabria, la hija de la señora, denunció el hecho por las redes sociales. Aunque la Policía primero se negó a actuar, pero luego el hombre fue denunciado en la Comisaría 5ta . Una condenable situación que Silvana contó en detalle en su muro de Facebook.

28 de Diciembre, 2016 Tweet

"En la noche de este martes 27 de diciembre, fuimos al cine con mi mamá, como hacemos habitualmente, al Shopping Centenario. Fuimos a ver Rogue One 3d Subtitulada, a la función de las 21

Vagamos un ratito porque llegamos temprano, luego nos acomodamos en la sala 3 y hasta que empezó la peli. A mi me gusta mucho la ciencia ficción, sobre todo la saga Star Wars entonces le comentaba en voz baja a mamá, que no había visto las anteriores, detalles de la película... como que el mapa de la estrella de la muerte luego sirve para que Luke la destruya, o que lo que sonaba cuando apareció Darth Vader es la famosa marcha imperial, ese tipo de cosas", empieza contando en su muro Silvana Sanabria, estudiante de Comunicación Social.

Y agregó: "Esto fue en tres o cuatro ocasiones. Cuando termina la película, mamá me cuenta que un tipo a un asiento de distancia, del lado izquierdo, pateaba las butacas y el suelo cada vez que yo le hacía un comentario. Mientras me lo comentaba y me mostraba quien era, yo lo comencé a mirar mientras él bajaba, él me devolvió una mirada fulminante, giraba la cabeza para seguir mirándome fijamente mientras bajaba. "Un tarado", pensé yo".



"La cosa no hubiera pasado de una anécdota un poco rara, si no fuera porque al acompañarla al baño a mamá, nos cruzamos en el camino con el chabón y él, con una saña y una violencia impredecibles, empuja a mi mamá con el hombro y le pega una patada en el tobillo izquierdo", dice luego.



Silvana siguió contando: "Mamá alcanzó a llamarme y a pedir por los guardias, mientras yo me le puse adelante al tipo, que al ver que no íbamos a dejar pasar semejante agresión, se quería escapar.

Llamamos a los guardias y yo lo seguía reteniendo, sólo poniéndome delante de él. Entonces no tuvo mejor idea que amenazarnos a las dos, diciéndonos que nos iba a buscar hasta encontrarnos y que nos "iba a agarrar" afuera. (13 años mentales tenía, pero fuerza de tipo de 30 y pico, ok)"



"Los guardias al principio no lo querían retener, hasta que llegó la jefa de seguridad y tras su orden lo detuvieron. Yo mientras tanto llamaba al 911 para asegurar presencia policial. El chabón negaba todo, por supuesto, pasa que a nosotras nos encanta terminar las salidas al cine en la comisaría e inventar agresiones porque sabemos que la policía es re macanuda, sobre todo cuando las agredidas somos las mujeres", aseguró.



"Cuestión que lo retuvieron. Luego no querían tomarle los datos pese a mi insistencia, hasta que llegó un policía que cumplía funciones en el casino y.... tampoco le tomó los datos. La jefa de seguridad ni la policía le pidieron el DNI, solamente le pidieron que anote en un papelito, él mismo, los que considerase eran sus datos personales, sin DNI por supuesto", agregó.

Silvana terminó en la Policía: "Luego, por las amenazas, pedimos que un móvil policial nos llevara hasta la comisaría a hacer la denuncia. Finalmente nos ofrecieron un policía como custodio y radicamos la correspondiente denuncia penal en la Comisaría Nº 5. El tipo dice llamarse Diego Molina, y supuestamente vive en el barrio Mil Viviendas, en la calle Iberá 1580. Sin razón alguna, agredió físicamente a mi mamá y pensó que sería impune por esto. Esperamos que con su colaboración al menos su cara se haga conocida para que nunca jamás en su vida se le ocurra agredir a nadie"