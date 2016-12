Inicio » Información » Cultura

El carnaval comenzará el 3 de febrero

Presentaron la fiesta oficial del rey Momo con varios puntos todavía en el tintero

No habrá show de comparsas.Eel adelanto que debía abonarse el martes lo harían hoy. Es el 20% del caché de comparsas y agrupaciones.

“No tenemos nada que esconder, no tenemos nada que ocultar, yo no tengo filtro por eso mucha gente me condena”. “Venimos trabajando y seguiremos muchos años más por el Carnaval correntino”, dijo la representante de la empresa Fénix Entertainment Group en Corrientes, Graciela Borré, al hacer la presentación de los corsos oficiales que comenzarán el 3 de febrero y finalizarán el lunes 27 de ese mes. Ayer se realizó el lanzamiento de la edición 2017 de los corsos oficiales en el salón “Pocho Roch” del Municipio capitalino, y en ese acto se confirmó la no realización de los show de comparsas, para lo cual el intendente Fabián Ríos debió realizar una adenda al contrato original firmado por la empresa organizadora, donde estaba establecido que las comparsas debían presentarse en tres ocasiones en el anfiteatro Cocomarola. Eso no sucederá debido a que Fénix no aumentó el caché a cada una de ellas -con respecto a lo abonado en 2016- y esto obligó a los grupos a desistir de la realización de este espectáculo debido al costo que les significa en todo sentido. La representante de la firma señaló que los shows de comparsas no se realizarán este año, por única vez, debido al difícil contexto económico nacional que afecta a los distintos niveles del Estado y a las comparsas. “Los cachés serán los mismos que el año pasado. Las comparsas gastan entre el 30% de su caché para armar los shows. Entonces nos pusimos de acuerdo entre todos, fue una decisión en conjunto, y para reducir gastos sacamos los shows en 2017 por falta de presupuesto”, detalló Borré. Además señaló que los show de comparsas “no son para nada convocantes”, que “la vez que más se vendieron tickets fueron 300 entradas” y “las únicas veces que se llenó el anfiteatro fueron cuando el Municipio entregó tickets gratuitos para los shows”. “Si los shows fuesen importantes para la gente, estarían colmados y esa no es la realidad. Si van personas es porque el Municipio hace su aporte y entrega gratis los tickets”, agregó la representante de Fénix Entertainment Group. Victoria Quincose, presidenta de la comparsa Sapucay, también lamentó que el “difícil contexto económico” les obligue a resignar los shows, pero destacó “el esfuerzo de poder sostener al mismo valor de los tickets que el año pasado para tener un carnaval exitoso y con concurrencia”. “Sin las comparsas desfilando en el corsódromo vacío, no tiene sentido el carnaval”, agregó. “Me parece fantástica la decisión de mantener el precio de los tickets porque estamos en una situación complicada: tenemos una inflación del 40%. Hace dos días hubo un cambio de ministro de Economía, vamos a tener una suba del 8% del combustible en enero, entonces, ¿cómo no vamos a promocionar y proponer que el espectador pueda ir a ver los corsos con el mismo precio que hace un año? Obviamente que sí. Contagiemos, enseñemos lo hermoso que es vivir, sentir y disfrutarlo, como lo hacemos desde hace 50 años. Enseñemos cómo se vive esta pasión. Es la única forma, y no depende sólo de los dirigentes, sino de toda la sociedad”, manifestó la histórica comparsera de Sapucay y de la ciudad de Corrientes. En la conferencia de prensa, Borré reconoció que llegaron a un acuerdo por el caché con las nueve comparsas y agrupaciones musicales que participarán del evento. La empresa les pagará a los grupos $10.000.000 y el 20% se pagaría en la jornada de hoy con la firma de los contratos. Algo que debía suceder ayer, pero que, según comentaron a NORTE de Corrientes dirigentes de varias comparsas, recién ayer lograron un acuerdo que convenció a todas las partes.

Cronograma de corsos oficiales 2017

Primer fin de semana: viernes 3 y sábado 4 de febrero. Segundo fin de semana: viernes 10 y sábado 11 de febrero. Tercer fin de semana: viernes 17 y sábado 18 de febrero. Fin de semana de Carnaval: viernes 24, sábado 25, domingo 26 y lunes 27 de febrero. Escrutinio: martes 28 de febrero. Cierre de los Carnavales Correntinos: martes 28 de febrero, con el desfile de las comparsas y agrupaciones musicales ganadoras de los carnavales barriales y oficiales en el corsódromo “Nolo Alías”, con entrada libre y gratuita.s