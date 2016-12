Expectativa comercial para las vísperas de fin de año

Última apuesta para la recuperación del sector

29 de Diciembre, 2016

Las ventas navideñas no resultaron lo suficientemente positivas en comparación con el 2015, y según comentaron representantes de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc) la comercialización bajó un 7% en relación con el mismo período del año anterior. No obstante, los comerciantes comentaron a NORTE de Corrientes que tienen buenas expectativas en cuanto a las ventas en las vísperas de fin de año. Según mencionaron en estos últimos días del año podrían dispararse las ventas, en particular las vinculadas con los rubros indumentaria y calzados. Según resaltaron los comerciantes, para el 31 de diciembre y el 1 de enero toda la gente quiere seguir con la tradición de que debe estrenarse una prenda nueva para iniciar el nuevo año. En las vidrieras de los locales de ropa se advierte una importante oferta de modelos en color blanco, una tradición que se ha impuesto en los últimos años. Los comerciantes proponen ofertas de todo tipo para incentivar el consumo y de esta manera incrementar la demanda y lograr la mayor cantidad de ventas posibles aprovechando las fiestas. Vale recordar que el primer mes del año suele ser muy difícil para el comercio porque las ventas bajan notablemente. Según mencionaron, el sector comercial estima que para mediados de enero ya estarán ofreciendo liquidaciones al costo con el objetivo de vender todo tipo de productos en stock. s