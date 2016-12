Ataque al automóvil de presidente

Macri dijo tras la agresión, “tenemos que tener un futuro sin violencia”

El automóvil que lo trasladaba recibió el impacto de piedras. Fue antes de un acto en Villa Traful, en la provincia de Neuquén.

29 de Diciembre, 2016

Tras sufrir una agresión con piedras en la previa a un acto en la ciudad neuquina de Villa Traful, el presidente Mauricio Macri afirmó que el país debe “tener un futuro sin violencia” y consideró que “de nada sirve estar divididos”. “Tenemos que tener un futuro sin violencia, de nada sirve estar divididos cuando tenemos que estar todos juntos a la hora de reducir la pobreza, enfrentar al narcotráfico e incorporar al mundo en nuestro país”, señaló el mandatario nacional durante el acto de inauguración del Centro de Interpretación e Información Turística y Ambiental. De esta forma, el Presidente se refirió a la situación de violencia que atravesó antes del acto, cuando un grupo de personas atacó a piedrazos el vehículo en el que se trasladaba, provocando la rotura de vidrios. Durante su discurso, el jefe de Estado también defendió su primer año de gestión y prometió que en 2017 la Argentina iba a crecer y “salir de cinco años de estancamiento”. “Más allá de las dificultades este ha sido un año positivo porque nos hemos dicho la verdad”, enfatizó Macri, quien destacó que “reducir la pobreza es la principal tarea” de su gestión. El Presidente también hizo alusión, sin nombrarla, a la exmandataria Cristina Kirchner, que este martes fue procesada por el supuesto direccionamiento de la obra pública, y afirmó: “Vamos a construir una Argentina donde las obras se hacen; las obras van a dejar de ser sinónimo de corrupción para ser sinónimo de alegría y de futuro, obras que cuando terminan le cambian la vida a cientos de miles de personas”. Macri consideró que se necesita “convicción y coraje” y remarcó que “los argentinos no se rinden nunca”, al tiempo que confió en “tener un país donde cada día se pueda estar un poco mejor”. “El camino que hemos emprendido es un camino largo pero cuando uno siente que cada día está un poco mejor el estado de ánimo es otro, uno siente que está yendo en el camino correcto, el camino de la felicidad”, destacó. Aseguró que eso “se logra no por mérito de un presidente, de un gobierno, de un gobernador sino de que cada uno hace su trabajo lo mejor posible”. “En el 2017 vamos a crecer después de cinco años que no crecemos. Pero lo importante no es crecer un año ni dos sino crecer veinte años consecutivos porque eso es lo que nos va a permitir planificar, proyectar, tener previsibilidad de las reglas de juego, de las cosas que van a pasar”, puntualizó.s