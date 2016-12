Inicio » Notas » Opinión + Editorial

Trasnochados sin puntería

Siempre hay mentecatos disfrazados de demócratas, medrando en los pliegues del sistema, conspirando contra la convivencia civilizada.

Un episodio de violencia que se produjo ayer en el sur argentino y que tuvo como blanco al presidente de la Nación, Mauricio Macri, empañó el cierre del año calendario e instaló la amarga sensación de que la intolerancia aún sigue gobernando en algunas capas sociales, donde anida la idea vetusta de que las diferencias se dirimen con agresiones. Las piedras arrojadas al vehículo que transportaba al mandatario y que hicieron estallar los vidrios del coche constituyen -técnicamente- un atentado, el objetivo del daño estaba dirigido a la figura del jefe de Estado, pero en realidad terminaron lesionando la convivencia, indispensable en el sistema democrático. Es una pena, se ha conseguido erradicar -al menos por esta vez- los saqueos, sin embargo volaron piedras. Sucede que siempre hay trasnochados dispuestos a reinstalar lo peor del pasado.

El hecho ocurrió en la ciudad neuquina de Villa Traful donde Macri encabezó la inauguración de un Centro de Interpretación e Información Turística. Como consecuencia de los piedrazos dos vidrios del vehículo utilitario, propiedad de la Municipalidad local, terminaron rotos, aunque el mandatario no sufrió lesiones y pudo continuar normalmente con su agenda. El intendente de la localidad turística, Nicolás Lago (del Movimiento Popular Neuquino) responsabilizó a la seccional neuquina de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), pero la entidad gremial aseguró que hubo “infiltrados”; a su vez la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó que son siete los detenidos por el incidente, que no es el primero que sufre Macri desde que asumió la presidencia. En Mar del Plata ya atravesó por un sofocón similar, intentaron atacar el auto en el que se movilizaba; también en una visita al conurbano bonaerense tuvo que soportar un escrache con carteles cuando hacía una recorrida en tren. A los “desplantes” públicos hay que sumar la ya extensa lista de amenazas que ha recibido por vía telefónica o a través de las redes sociales. De hecho, la semana pasada detuvieron a un joven que ventiló a través de Twitter una foto intimidante. Resulta incordiante que haya tantas personas dispuestas a la estúpida tarea de amenazar a una figura pública de tamaña envergadura institucional, ninguna aventura en ese sentido puede resultar feliz para el protagonista. Menos gratificante aún puede ser el saldo de una operación exitosa. ¿Qué se podría ganar dandole un piedrazo a la humanidad del jefe de Estado? Nada. Salvo la satisfacción propia del infradotado con buena puntería y un escándalo de proporciones. Es posible que a raíz de este suceso, que no es el primero, la Presidencia de la Nación tome otros recaudos, indispensables para garantizar la integridad del mandatario. No se trata de cuidar -solamente- la vida de Macri, sino de resguardar a la figura institucional. Hay que velar por su salud física y también, especialmente, por la investidura. Alguna vez aquí, en Corrientes le dispararon con un zapato a un gobernador en ejercicio a la salida de la Legislatura provincial donde había inaugurado el período ordinario de sesiones. Muchos dirigentes de la oposición celebraron la desfachatez, incluso un senador provincial conservó como un trofeo el zapato que fue el proyectil del atentado institucional. Siempre hay mentecatos disfrazados de demócratas, medrando en los pliegues del sistema, conspirando contra la convivencia civilizada. Es grave, pero es así. Voluntarios para las tropelías abundan y autores intelectuales o auspiciantes sobran. Habrá que ser más precavido, hay demasiados antecedentes en carpeta como para seguir haciéndose el distraído. Distracción que también comprende a la clase dirigente que no hizo manifestación de repudio por lo sucedido.s