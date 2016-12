Inicio » Información » Deportes

El tandilense realizó exhibiciones

Del Potro: “Quiero mejorar mi ranking el año que viene”

El tenista dijo que su meta es subir en el escalafón mundial, aunque indicó: “No es lo que me da felicidad, cambié mi manera de ver las cosas”.

29 de Diciembre, 2016

Juan Martín Del Potro sintió el cariño de la gente del tenis, la que lo fue a ver al “DirecTV Arena” en Pilar. Ahí, con la Davis a la vista, con ese torneo que él se ganó con el equipo en Croacia, jugó un partido exhibición con David Ferrer. Y lo hacía de nuevo en Mar del Plata al cierre de esta edición. La incógnita ahora es si estará en la Davis a principio de febrero contra Italia en Parque Sarmiento. Todo apunta a que no, aunque no lo confirmó. Antes de jugar dejó en claro cuál es su prioridad del 2017, luego de bajarse de Australia: “Estoy para disfrutar, ya conseguí todo con este deporte. Obvio que me gustaría verme más arriba en el ranking, es el objetivo para el año que viene. Mientras esté sano, quiero hacerles buenos partidos a los mejores del mundo”. Ya les ganó a Murray, Djokovic, Nadal, Wawrinka, Cilic y está 38º en el ranking. “Sufrí mucho cuando no podía jugar, por eso ahora tomo el tenis de otra manera, no es un buen ranking lo que me da felicidad, cambié mi forma de ver las cosas”, añadió Del Potro, quien recibió hace siete días el Olimpia de Oro, un reconocimiento que trascendió el mundo de las raquetas. El tandilense comenzó la temporada 2016 en el puesto 1.045 del ranking mundial de la ATP y trepó hasta el 38º, casillero que ocupa actualmente, con picos altos en la Copa Davis, la medalla de plata en los Juegos de Río de Janeiro 2016, el título en el ATP de Estocolmo y la ovación del público norteamericano cuando perdió en los cuartos de final del US Open con el suizo Stan Wawrinka. “Fue un año increíble, agradezco a todos los que me apoyaron en los momentos difíciles, a los que creyeron que podía volver y espero darles mucho más”, concluyó la “Torre de Tandil”.s