Inicio » Información » Política

Para 2017 no hay presupuesto aprobado, deberá prorrogarse el 2016

En octubre varias áreas quedaron secas y pidieron refuerzos presupuestarios

En la primera quincena los organismos ya no tenían liquidez. Las redistribuciones se hicieron por decretos informados dos meses después.

29 de Diciembre, 2016 Tweet

La administración provincial logró que el proyecto de Presupuesto 2017 no sea tratado, incluso debatido en el Poder Legislativo. El proyecto que calcula casi $32 mil para los gastos e inversiones del Estado en los doce meses del nuevo año, quedó varado en la comisión de Presupuesto de la Cámara baja. Como mínimo no tendrá tratamiento hasta marzo, fecha en que debe iniciarse el período ordinario de sesiones del parlamento local. De movida en el inicio de un año electoral el Poder Ejecutivo deberá administrarse con el presupuesto prorrogado de este año, un ejercicio que a pesar de tener el presupuesto aprobado, de igual manera, se quedó corto en la mayoría de sus áreas. En los últimos tres meses que están a punto de finalizar, la administración radical tuvo que empezar a mover recursos de un lado a otro para el normal funcionamiento de dichos estamentos. Incluso, en algunos casos solicitaron la autorización para ocupar remanentes ingresados de 2015. El pasado mes de octubre, hace más de 60 días es el más paradigmático. Como lo informó en su edición de ayer NORTE de Corrientes el 17 de ese mes, ingresaron a las arcas locales en un solo envío de la Nación: $100 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional, conocidos con la sigla ATN. Un día después, tres decretos del Poder Ejecutivo habilitan pedidos de ayuda económica desde diferentes ministerios y para disímiles necesidades. El decreto 2731 dio lugar a un pedido de refuerzo presupuestario de la Secretaría de Energía de la provincia de $16.712.953 “para la provisión de Estación Transformadora Oeste en Goya, medida que lleva la firma del gobernador, Ricardo Colombi, está fechada el 18 de octubre. En la misma jornada llegó otro pedido de aventón financiero del Instituto de Cultura de $3 millones para hacer frente a los gastos del programa “Pueblo Abierto” desarrollado en Concepción. Un evento extendido durante todo el fin de semana con la presencia de reconocidos cocineros nacionales e internacionales, todo para promocionar ese portal de acceso a los esteros del Iberá. El decreto 2729 instrumenta el pedido de la Secretaría General de la Gobernación, de $3.800.000 para la compra de un inmueble en Empedrado llamado “La Casona”. El decreto no informa para qué fines el Estado provincial adquirió dicha finca. El Ministerio de Turismo de la provincia no tuvo éxito como las otras dependencias o al menos un éxito total en el requerimiento de partidas. La cartera conducida por Inés Presman, pidió $3 millones para “gastos que hacen al normal desenvolvimiento del área”. Pero el Ejecutivo respondió en el decreto 2687 con el envío solamente de $1 millón, la medida fue emitida el 17 de octubre. Por su parte, la Dirección provincial de Parques y Reservas, pidió el adelanto de cuotas de convenios de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), el monto que fue atendido y figura en el decreto 2684, al área en cuestión detalla que será volcado a diferentes zonas donde el organismo posee dependencia. Son $4.636.000 y la medida fue emitida el 14 de octubre. s