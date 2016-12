Más de 400 despidos en el Ministerio de Educación impulsó toma de una de las sedes

Trabajadores protestan por la no renovación de contratos. Foto: @MauriElbueno

Más de 300 trabajadores tomaron este mediodía la sede del Ministerio de Educación de la Nación que se ubica en la avenida Santa Fe 1548, en Recoleta, para manifestarse por la no renovación de contratos de empleados de la cartera que conduce Esteban Bullrich. Según denuncian los trabajadores, se trata de 400 personas que integran equipos centrales del Ministerio y 2600 tutores virtuales del programa Mi Escuela.



Fuentes oficiales del ministerio de Educación informaron a LA NACION de que no son despidos, sino que no se renovarán los contratos de 400 personas por incumplimiento de horas, pero que todavía no se anunciaron porque recién correría desde el 2017.

Las áreas que sufrirán la baja de personal son el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas (DNPS), el programa Coros y Orquestas, la Biblioteca Nacional de Maestros y el área de gestión educativa. También se ve afectado el programa Centro de Actividades Juveniles (CAJ), la Secretaría de Políticas Universitarias, la Dirección de Jóvenes y Adultos y el área de Recursos Humanos.

