Macri sobre la agresión: Fue una minoría violenta

29 de Diciembre, 2016 Tweet

El presidente Mauricio Macri atribuyó la agresión que sufrió ayer el vehículo en el que se trasladaba en Villa Traful a una “minoría organizada, intolerante y violenta” y remarcó que, por ese tipo de episodios, no resignará su “contacto con la gente”. Por otra parte, la jueza federal de Zapala, Silvina Domínguez, se hizo cargo ayer de la investigación por la agresión que sufrió el Presidente, mientras las siete personas que habían sido demoradas por el incidente, todos miembros de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Neuquén, fueron liberadas el miércoles, según se informó ayer. El miércoles al mediodía, el Ministerio Público Fiscal de la provincia (MPF) emitió una resolución en la que dispone el traslado de las actuaciones iniciadas poco después de los incidentes registrados en Villa Traful con manifestantes de ATE. La resolución establece que “en el marco del presente proceso se investiga la agresión proferida al Sr. Presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri, y su comitiva de seguridad, el día 28 de diciembre pasado en la localidad de Villa Traful, provincia de Neuquén”. Sobre la agresión, Macri afirmó que “son minorías organizadas, intolerantes y violentas que no entienden que hoy en Argentina se pueden expresar libremente y tienen espacios para hacerlo”, en entrevistas que brindó a las radios Cadena 3 y Mitre, en las que expresó que el Gobierno nacional está “ocupado” y no “preocupado” en relación al tema de las agresiones y amenazas recibidas hacia su persona. Ayer, un grupo de alrededor de diez personas lanzó piedras al vehículo en que se desplazaba el Presidente cuando se dirigía hacia la inauguración del Centro de Interpretación e información Turística de Villa Traful, lo que causó la rotura de dos vidrios de la camioneta. En ese marco, el Jefe de Estado dijo que no resignará su “contacto con la gente”, una situación que consideró “fundamental, sobre todo en un año difícil como fue éste”, y agregó que necesita “escuchar en forma directa qué es lo que le pasa” a la sociedad y “mantener ese vínculo con la gente. No me resigno a que un grupo minoritario y violento me impida visitar a los argentinos. No lo puedo hacer todos los días, pero es un elemento central en esto de estar cerca, entender bien lo que pasa y equivocarme lo menos posible”, sostuvo.s