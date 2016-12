Hasta hoy atienden de 8 a 12

Vecinos del Primera Junta piden un médico clínico para la sala de atención

Hace más de 3 meses que sólo reciben atenciones mínimas por enfermeros. También piden que se extienda el horario de atención.

29 de Diciembre, 2016

Una importante cantidad de familias se hacen atender a diario en las Salas de Atención Primaria de la Salud (Saps) ubicadas en los diversos barrios de la ciudad. En este sentido, los vecinos del barrio Primera Junta plantean que desde hace más de tres meses que la sala no tiene un médico clínico que los atienda y ante alguna emergencia deben trasladarse al Saps del barrio 1000 viviendas o al del San Marcos, ubicados a una distancia considerable. Esto genera malestar en los vecinos de la zona que aseguran que sólo hay enfermeros, una pediatra que atiende en el Saps del barrio Primera Junta y que sólo hacen atenciones mínimas. NORTE de Corrientes se acercó hasta la sala donde el personal afirmó que hasta hoy se encuentran de feria administrativa municipal por lo que las atenciones son mínimas en horario reducido de 8 a 12 y con la mitad del personal de servicio. Los vecinos admitieron que ante esta situación se deben trasladar a los SAPS más cercanos para ser atendidos. También exigen que además de incorporar al menos un médico clínico se extienda el horario de atención, con guardia nocturna ya que el horario habitual es de 8 a 18 pero constantemente deben acercarse a los hospitales para ser atendidos. “Hace más de 3 meses que no hay médico clínico en la sala y nos derivan a salas de otros barrios cercanos porque sólo tienen enfermeros y no pueden atender urgencias o problemas más complejos, sólo curan heridas o ponen inyecciones, atienden sólo cuestiones mínimas”, resaltó Isabel, vecina del Primera Junta. Y aseguró: “Hace meses que estamos a la espera de que incorporen un médico clínico”. “Hasta el momento no tenemos respuestas, nos dicen pero para casos de urgencia deben ir a un hospital o a salas más cercanas”, resaltó. “El problema es que los otros Saps están a unas 20 cuadras más o menos, deben solucionarlo a la brevedad porque mucha gente necesita ser atendida en su barrio porque no tiene los medios para trasladarse”.s