El partido de la oposición y su laberinto polÍtico

El PJ debe definir su dilema interno de cara a las urnas del año que viene

En un balance de gestión el intendente Ríos dijo que tratará de evitar internas con Carlos Espínola, si es que se decide a ser candidato a gobernador.

El Partido Justicialista (PJ) con diferentes matices, también debe afrontar un dilema como el oficialismo. La grieta entre los sectores que se encolumnan tras el intendente Fabián Ríos y el senador nacional, Carlos Espínola. Durante 2016 ambos dirigentes trataron de simular o bajar el tono a esas diferencias pero el quiebre partidario entre ambos siempre estuvo expuesto: “Es muy posible una interna con él”, respondió el jefe comunal consultado en la mañana de ayer sobre cómo el justicialismo dirimirá quién ocupará la candidatura a Gobernador con el sello del PJ. “La relación es normal. Llegado el momento nos sentaremos a buscar un entendimiento. Si hay diferencias iremos a internas, pero en un clima respetuoso. Si decido ser candidato seguramente eso se dará”, explicó Ríos su postura ante el año electoral que se avecina. El peronismo correntino puso fecha a las internas, el 19 de marzo venidero. Allí se elegirán quiénes ocuparán cargos partidarios y quiénes serán los candidatos a cargos electivos y ejecutivos. Pero el PJ como la UCR gobernante, hace años que evitan ir a las internas. Algo que llevó a una crisis de los partidos políticos más grandes en la provincia tras el achicamiento de los partidos provinciales. Las postulaciones se definen a través de acuerdos en mesas chicas, algo que se reitera a nivel nacional. El intendente capitalino insistió al respecto: “Yo tengo claro cómo transformar la provincia. Y quiero saber si Espínola tiene la misma visión. Quiero saber si podemos criticar lo mismo, si los dos vamos para el mismo lado. Si lo que vamos a construir será un conservadurismo moderno, eso no sirve. Nosotros necesitamos romper esa estructura”. Con la afirmación, Ríos dejó en claro que no sabe cuál es el pensamiento político de su antecesor en el Municipio de Corrientes. Sobre ese punto, el conservadurismo mencionado por el intendente, quien explicó que es modelo de Ricardo Colombi, intentó dar su visión de por qué sigue siendo elegido por la ciudadanía a pesar del paso del tiempo. “Tengo claro que esta provincia no puede seguir aspirando a ser solamente una buena pagadora de sueldos. Tal vez se sigue votando lo mismo porque la gente recuerda lo que le pasó, porque es complicado vivir sin cobrar sueldos. Pero pagar sueldos no debe ser la única aspiración”, apuntó sobre una de las fortalezas del oficialismo. En su exposición para una radio FM de la ciudad, también dedicó tiempo a los problemas financieros que tuvo su administración a lo largo de este año ante las retenciones de recursos por parte del Gobierno provincial. Dijo que esas medidas aquietaron previsibilidad a la Comuna y no solamente en abono de salarios a sus agentes, sino en la misma gestión como ser la obra pública. “Pudimos superarlo pero nos quita previsibilidad y se hace muy difícil gobernar de esa manera”, remarcó.s