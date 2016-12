Sin modificaciones de tarifa

Estacionamiento medido continuará a $10 la hora

Los operadores del sistema plantearon que existe una caída en la rentabilidad. La municipalidad descarta versiones de un aumento.

30 de Diciembre, 2016

Desde la finalización de las clases y por el receso de verano en gran parte de la administración pública, la rentabilidad del estacionamiento medido disminuyó considerablemente. Si bien en algún momento los operadores barajaron la posibilidad de un aumento de la tarifa, el Municipio descartó ayer cualquier incremento. La Municipalidad de Corrientes desmintió “total y absolutamente” que se encuentre en ejecución o estudio alguna modificación -temporal ni definitiva- en el precio de la hora del estacionamiento medido, la cual sigue siendo de $10 por cada hora. También, la Subsecretaría de Transporte de la Municipalidad insta a los conductores de vehículos a exigir el ticket impreso con todos los detalles (fecha, patente del vehículo y cantidad de horas consumidas) antes de abonar el servicio a los operadores del sistema de estacionamiento medido; debidamente identificados. La Comuna capitalina recibió varias denuncias de operadores que no entregaron el ticket impreso donde se detalle chapa patente, fecha, horario y cantidad de horas por las cuales se paga por el estacionamiento; o bien entregaron tickets con otras patentes o en blanco. Y aclaran que no existe ningún error o impedimento en el sistema para que ocurran este tipo de irregularidad; y que la Municipalidad será inflexible con aquellos operadores que se encuentren realizando este tipo de procedimientos que no corresponden. También se advierte que si las inspecciones detectan irregularidades, se aplicarán las sanciones del caso. Finalmente, desde la esfera municipal se recuerda a los conductores de vehículos que las zonas de estacionamiento medido se encuentran debidamente señalizadas, horizontal y verticalmente, y que el mismo rige de lunes a viernes en días hábiles, 7.30 a 13 y de 16.30 a 20, así como los sábados de 8 a 13.s