El dolor en Goya

En Goya tenemos una hermosa fuente, plazas con cargadores de celulares y agua caliente, pero ni un solo respirador en toda la ciudad.

30 de Diciembre, 2016 Tweet

Nacer en Goya entraña un riesgo. Lo dicen las estadísticas oficiales, la segunda ciudad de la provincia exhibe una de las tasas de mortalidad infantil más alta de la Argentina, de hecho es la más alta de Corrientes que ostenta un doble récord desde hace tres años: la tasa más elevada de mortalidad infantil (en niños de hasta un año) y también de mortalidad neonatal (niños de hasta un mes), en ambos casos en el orden nacional. El indicador es peor que el de Siria, donde hay una guerra civil que diezma a la población.

En Goya hay un solo hospital público, el Zonal “Camilo Muniagurria” que atiende todos los servicios, incluido maternidad. Según la estadística del año 2014, difundida por el Ministerio de Salud Pública de la Nación, en esa ciudad registraron 1.830 nacimientos (vivos) y la tasa de mortalidad infantil fue del 20,2, la segunda más alta del país después de Quitilipi en El Impenetrable chaqueño. Según información que pudo recabar NORTE de Corrientes, el hospital público tiene un plantel de solamente seis pediatras y no hay una unidad de cuidados intensivos para los niños. Allí falleció a principio de este mes, Nazareno, un chico de seis años que pescó una neumonía y no pudo ser trasladado al Juan Pablo II de Corrientes. El episodio derivó en un escándalo, que surgió a partir de una crítica de su mamá, Natalia Fernanda Juárez Almaraz. Lo que sigue es la carta que escribió: “Queridos hermanos goyanos: el día 7 de diciembre a las tres de la mañana partió mi hermoso bebé de seis años a la casa del Padre Eterno. En estos días escuché muchas pavadas acerca de la causa de su muerte y es por eso que me veo con el compromiso de contar la verdad, su verdad. Nazareno luego de agonizar unas pocas horas tuvo un paro cardiorrespiratorio a causa de una neumonía (viral) que lo devastó en aproximadamente seis horas agravado con una falla medular que llevó sus glóbulos blancos a menos de 2.000. Todo este cuadro causó una septicemia general que requería un respirador artificial con carácter de urgencia. Cabe decir que en Goya tenemos una hermosa fuente, plazas con cargadores de celulares y agua caliente, pero ni un solo respirador en toda la ciudad. Unidades nuevas en ambulancias sin choferes y hasta en ocasiones sin nafta. Nazareno murió esperando que la ambulancia llegara para poder respirar. Goya me duele. Hoy parto con una familia rota, con el corazón tratando de latir sin un pedacito. A los que dijeron que mi hijo no estaba cuidado no me interesa explicarle cuánto lo atendimos siempre. Sí les puedo decir que un virus le puede atacar a cualquiera. A los que dicen que fue mala praxis, tengo que decirles que no tengo para los médicos más que palabras de gratitud y profunda admiración, ya que hicieron todo lo que pudieron con lo poco que el hospital “mejor equipado de la región les provee” (Nada). Pero, ¿qué se puede hacer cuando el corazón de un médico lucha con todas sus fuerzas para vencer y los medios no están? Goya me duele. Pienso en todos los niños, en mis alumnos, mis sobrinos, mis otros dos hijos y creo que ya es hora de que nos levantemos y hagamos algo, por los que están, pero también en nombre de tantos anónimos que sufrieron igual que mi Naza y nadie levantó la voz por ellos. Queridos hermanos goyanos, pronto voy a volver y por mi hijo, que voy a reclamar ese respirador que la desidia, el egoísmo, la indiferencia y la avaricia le negaron a mi bebé. Ruego a ustedes que cuando escuchen que pedimos un respirador pediátrico y uno neonatológico no den vuelta su cara sino que se hagan eco de este pedido. Perdón por la extensión de esta carta, pero la vida de un niño lo vale”.s