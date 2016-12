Inicio » Información » Política

Tato hizo el balance 2016: "No fue un año positivo"

El ex gobernador Raúl Tato Romero Feris que cumple una prisión domiciliaria, hizo el balance genérico del 2016 y apuntó al 2017. "No quieren que sea candidato a gobernador" acusó. Auguró la caída de todas las causas en el 2017. "Seremos el árbitro", reiteró

30 de Diciembre, 2016

El balance del año no es positivo. En lo personal, he perdido la libertad por mano de una justicia politizada, como fruto de una larga persecución política iniciada casi veinte años atrás. El daño que se me está causando es irreparable. Todo por haber pretendido ser candidato. El Objetivo: evitar que sea candidato a gobernador.

En la provincia, ha sido un año de promesas, más atraso y pocas obras. Un contexto político que estuvo marcado por el enfrentamiento, la división y los aprietes. No es esa la forma de gobernar. Mientras tanto la provincia sigue a la deriva solo pagándose sueldos, mientras miles de correntinos adolecen de lo esencial, en especial de viviendas.

En el país, la economía lo dice todo. Más endeudamiento, más despidos, más gasto fiscal, más pobreza. Muchas promesas de cambio y la bicicleta financiera que no para. Un mundo incierto nos deja un panorama aún más inestable.

Espero que este 2017 sea un año de verdaderos cambios.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estoy seguro, dará un fallo ejemplar que el Estado Argentino y la Justicia correntina deberán acatar, devolviéndome todos los derechos que me han sido arrebatados por una década y media.

Espero que un nuevo gobierno en la provincia con nuevos legisladores, inicie la esperanza de un cambio verdadero como el que soñamos, y se haga realidad aquella provincia que perdimos en estériles luchas entre correntinos y 17 años de malos gobiernos. Segundo Puente, Hidrovía, Corredor Bioceánico, Gasoducto, Ferrocarril, Energía, caminos y Viviendas son los pilares del desarrollo de Corrientes, y aquellos que los impulsen, recibirán nuestro apoyo. Seremos el árbitro y estaremos atentos.

En el país, deseo que se corrijan muchas cosas. En especial, se cumpla aquello de combatir la pobreza, no desde un escritorio en Buenos Aires, sino embarrándose en los barrios adonde mueren nuestros niños por desnutrición o falta de insumos en los hospitales. Se combata con más fuerza el flagelo de la droga, que mata a nuestros jóvenes y desintegra las familias. Que la producción y la industria den trabajo y resurjan mediante un fuerte apoyo a las economías regionales devastadas.

El Mundo tiene un líder, se llama Francisco. Hay que escucharlo, seguirlo, y hacer.

Finalmente les dejo mi mensaje a todos: LAS COSAS SE HACEN HACIENDO. Pueden haber muy buenas intenciones, pero dejemos de lado el “hay que hacer”. Las cosas se hacen haciendo, lo reitero.

Que todos tengamos un Fin de año en Paz, y un Feliz Año Nuevo 2017.

Los abrazo con todo mi corazón.

TATO