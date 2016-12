FERIADO DE AÑO NUEVO

Recomiendan no sacar la basura hasta el 2 de enero

Las festividades de fin de año obligarán a mantener los residuos en los hogares, hasta que se reanude el servicio de recolección el lunes 2.

La Municipalidad capitalina recuerda que no habrá servicio de recolección de residuos. En tal sentido se insta a los vecinos a tomar conciencia de no sacar las bolsas de basuras a la calle hasta el lunes 2 de enero, fecha en que se reanudará normalmente la prestación, para no producir problemas ambientales y de obstrucción de desagües en caso de lluvia. Entre el sábado y domingo habrá guardias de Tránsito, Higiene Urbana, Defunciones y ambulancias municipales.

La Municipalidad de Corrientes recuerda que el próximo domingo 1 de enero de 2017, Feriado Nacional, no habrá servicio de recolección de residuos en toda la ciudad. Desde la secretaría de Ambiente se insta a los vecinos a tomar conciencia para no sacar a la calle las bolsas de basuras hasta la reanudación de la prestación normal, que se producirá el lunes 2 de enero.

Si bien la recomendación es para todos, se vuelve puntual para los vecinos frente a cuyos domicilios se retira la basura en horario nocturno, dado que por esa zona, la última prestación será el viernes a la noche, puesto que los días sábados no acostumbran a tener servicio.

En tal sentido, la secretaría de Ambiente vuelve a puntualizar los inconvenientes que trae aparejado el sacar las bolsas de basura a la calle los días que no se presta el servicio, debido a que las mismas sufren generalmente el efecto de animales domésticos sueltos que rompen y esparcen los residuos por la calzada, originando además de mal olor, la posibilidad de obstruir el escurrimiento del agua en caso de lluvia, generando un problema colectivo mayúsculo.

Por otra parte, se recuerda que durante el último día del año 2016 y el primero de 2017, habrá guardias de rigor en las direcciones de Tránsito, Guardia Urbana, Defunciones y Samun (Ambulancias).