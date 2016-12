Lluvia de reclamos a la Dpec

Reiterados cortes de luz y baja tensión complican a los usuarios de Santo Tomé

Un fin de año con déficit en el servicio y un verano con gran demanda.

30 de Diciembre, 2016 Tweet

La historia se repite: llegó el verano, en Santo Tomé los reiterados cortes de energía no cesan y la población, inquieta y molesta, reclama mejoras en el servicio. Esta semana otra vez padecieron interrupciones en el servicio por largas horas ya ello se le suma el problema de la baja tensión en distintos sectores de la localidad. A principios de semana los cortes fueron consecuencia de las inclemencias climáticas, señalaron desde la delegación de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) en Santo Tomé, pero el problema persiste. Los usuarios del servicio no hacen más que cuestionar a los funcionarios de la Dpec por el déficit energético imperante en la pujante localidad, considerando que el intenso calor y las largas horas sin luz provocan serias pérdidas al comercio local, al igual que a los usuarios, ya que muchos de ellos comentaron que ya perdieron varios artefactos eléctricos de primera necesidad a raíz de la problemática. Ante este panorama poco alentador para pasar el intenso verano, y la demanda en el servicio eléctrico que ello provoca, desde la Dpec, el jefe del Distrito Santo Tomé, Roque Sperdutti, informó que los cortes de energía que se produjeron a comienzo de semana fueron a raíz del corte de un conductor de media tensión de la subestación ubicada en Av. Artigas (ex Patagonia) y Güemes, producto del viento que se desató con la lluvia. Por otra parte, negó que hubiera reclamos por baja tensión por parte de la población, aunque reconoció que durante el 2016 se realizó muy poco trabajo de mantenimiento en las líneas de media tensión. “Desconozco que existan reclamos al respecto, pero puede haber baja tensión en algunos lugares”, reconoció, aunque minimizó la cuestión y calificó como “casos aislados”. Por otra parte, explicó que están “bien preparados para afrontar el verano con normalidad. Salvo algunos casos, creemos que no vamos a tener mayores inconvenientes. Lo que nos puede complicar son los factores climáticos, o la salida de funcionamiento de algún transformador por cuestiones de mantenimiento”, concluyó Sperdutti a Digital Santo Tomé.s