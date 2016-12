Causa AMIA

Según CFK, “la cuestión es que no vuelva el populismo”

Objetó la reapertura de la denuncia de Nisman en su contra.

30 de Diciembre, 2016 Tweet

La expresidenta Cristina Kirchner cuestionó ayer la reapertura de la denuncia del fiscal Alberto Nisman en su contra en torno a la causa Amia por parte de una “coalición judicial-política-mediática alineada con la derecha norteamericana e israelí” y denunció que “la cuestión es que no vuelva el populismo”. La exmandataria señaló que “el problema no es si abren o no abren la desprolija y apurada denuncia de Alberto Nisman” por el presunto encubrimiento de los responsables del atentado a la Amia, ya que “no es eso lo que le interesa a la coalición judicial-política-mediática alineada con la derecha norteamericana-israelí”. “Lo que les interesa es asegurarse de que no vuelvan gobiernos que tengan la idea de redistribución de la riqueza. En el idioma de ellos, la cuestión es que no vuelva el populismo”, indicó Cristina Kirchner en una serie de mensajes publicados a través de las redes sociales. Desde Río Gallegos, la expresidenta insistió en que “todo consiste en criminalizar a los dirigentes, reduciendo su actuación al Código Penal, como sea”. Algunas horas antes, este jueves por la noche, Cristina Kirchner había recurrido al mismo medio para responder con una ironía a la orden judicial de reabrir la denuncia del fiscal Nisman en su contra en el marco de la causa Amia y señaló que “lo único” que restaba era que la acusaran por el asesinato del presidente estadounidense John Kennedy en 1963. “Ahora me acusan de encubrir el atentado de la Amia ocurrido hace... ¡22 años y medio! Lo único que les falta es acusarme de la muerte de Kennedy”, señaló. Por decisión de los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación, Cristina Kirchner será investigada por poner en marcha un presunto plan criminal para que la Argentina deje de perseguir a los iraníes sospechosos de volar la Amia, a cambio de obtener petróleo de Irán y otros beneficios económicos, como lo denunció Alberto Nisman cuatro días antes de morir.s