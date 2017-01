Inicio » Información » Política

PROYECCIONES ECONÓMICAS PARA EL AÑO QUE EMPIEZA

Medición: 53% de trabajadores estima que los salarios no ganarán a la inflación

Un estudio hecho en diciembre pasa­do reveló que la estimación es sobre los aumentos salariales, tanto en el sector estatal como en el privado.

2 de Enero, 2017

El 53% de los ciudadanos consultados cree que los aumentos de sueldo no po­drán compensar la inflación durante 2017, según una encuesta privada, la cual señaló al desempleo como un “problema grave” que no tendrá solución durante este año. Con respecto a la inflación, la expectativa pre­dominante es que en 2017 se mantendrá en los “niveles actuales”, sostuvo un infor­me elaborado por el Centro de Opinión Pública (Copub) de la Universidad de Belgra­no. En ese sentido, señaló que “el 53% cree que los au­mentos de sueldo no alcan­zarán para compensar” la suba del costo de vida.

“El mismo porcentaje de entrevistados que apostó por una mejoría general de la economía para 2016 lo hace ahora para 2017: casi 40%”, subrayó el sondeo.

De ese modo, puntualizó que “cerca del 50% de los entrevistados continúa se­ñalando al desempleo como un problema grave que no creen que encuentre resolu­ción en 2017”.

En tanto, el análisis arro­jó que “el valor del dólar no aparece, en la actualidad, entre los principales temas de preocupación o interés de los encuestados. El 42% cree que en 2017 (el valor de la divisa norteamericana que ahora se ubica en torno a los 16 pesos) se mantendrá igual que ahora”, resaltó el centro.

Según el estudio, “el Go­bierno aún goza de cierto crédito político, especial­mente, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires”. Por otro lado, destacó que los resultados de la encues­ta arrojaron que el 40% cree que con Donald Trump como presidente de los Es­tados Unidos, “es posible” que las relaciones entre la Argentina y ese país “mejo­ren”, ya que ambos manda­tarios “son políticos con lar­gas trayectorias en el mundo de las empresas”. s

CONTEXTO

Durante 2016 el Gobierno de Corrientes otorgó a sus empleados estatales, mil pesos de aumento en sueldos tanto para activos como para jubilados. Ese incremento se dio a lo largo de todo el año pasado en diferentes tramos. La administra­ción provincial quedó de esa forma muy atrás del 40% de inflación con el que terminó 2016. Corrientes es uno de los distritos que posee los salarios estatales más bajos de la región. Incluso, con el plus que se abona de manera no remunera­tiva ni bonificable, los salarios lograron acer­carse a la inflación.