EL GOBIERNO VOLVIÓ A CULPAR A TRANSNEA

En el pico de calor, falló Santa Catalina y el 40% de la capital quedó sin energía

El corte se extendió por dos horas y también afectó a localidades perifé­ricas. Varios barrios sufrieron apa­gones durante el brindis.

2 de Enero, 2017 Tweet

Con una temperatura de 36 grados y una sensación tér­mica superior a lo 45 grados, en la primera siesta de 2017 el sistema energético dio una muestra del verano tortuo­so que habrá que enfrentar. La estación Santa Catalina, que opera la firma Transnea SA, salió de servicio y dejó a casi la mitad de la ciudad sin luz, también a un par de localidades periféricas de la capital sufrieron el percance que se prolongó por más de dos horas. El corte se produ­jo minutos después de las 13 y se extendió más allá de las 15, cuando se restableció el servicio, aunque en algunos barrios persistieron los pro­blemas debido a la inestabili­dad de la tensión.

Los vecinos de varios ba­rrios ya habían pasado una noche de terror, pues tuvie­ron que brindar a oscuras. En la zona del Molina Punta literalmente secuestraron a una cuadrilla de la Dirección Provincial de Energía (Dpec) y pidieron como rescate un transformador nuevo. Tu­vieron que cumplir. Un poco en broma, un poco en serio, eso fue lo que sucedió en las primeras horas de 2017 (ver nota aparte) que se comple­tó a la siesta cuando reventó Santa Catalina.

El Gobierno salió a acusar a la empresa Transnea, que opera la estación energética ubicada al sur de esta capi­tal. Lo cierto es que los cinco equipos de Santa Catalina salieron de servicio, según informó el Ministerio de Ha­cienda, que es la intervención de la Dirección Provincial de Energía. “Se produjo la salida de servicio de toda la esta­ción transformadora Santa Catalina lo que significa una pérdida de 132 megas en el área de la capital, instalacio­nes que son atendidas por la empresa Transnea SA, obli­gó a realizar maniobras para que el impacto no fuera ma­yor”, informaron autoridades de la Dpec, o sea del Minis­terio de Hacienda. El corte dejó al 40 % de la ciudad sin energía eléctrica, también a Santa Ana, El Sombrero y a Empedrado. “El evento no se trató de un colapso de tensión como en otras opor­tunidades, sino de mal fun­cionamiento de los equipos de la estación tranformadora Santa Catalina. Hasta aho­ra no hay información de la empresa Transnea SA que detalle lo sucedido y el mo­tivo de la demora en repo­ner las demandas de 33 kV”, señala un comunicado del Ministerio de Hacienda, donde gobierna José Enri­que Vaz Torres, a la sazón interventor de la Dpec. El parte de prensa completa: “Las autoridades de la dis­tribuidora provincial cali­ficaron como grave la falla ocurrida en Santa Catalina. “Se trata de una falla grave de funcionamiento la que ocu­rrió en las instalaciones de la empresa Transnea SA, ya que afectó a numerosos clientes, el cuarenta por ciento de toda la capital; de manera in­necesaria. Sólo las redes del distribuidor Nº 19 deberían haberse afectado hasta que se repare el corte del conduc­tor”, indicaron.

Por su parte, el secretario gremial del sindicato de Luz y Fuerza, Antenor Martínez, comentó a NORTE de Co­rrientes que Transnea y la Dpec recién están realizando refacciones en todas las esta­ciones transformadoras y se están reemplazando trans­formadores en los barrios.

Asimismo, Martínez afir­mó que la semana que viene y la próxima podrían produ­cirse cortes de luz programa­dos en gran parte de la ciu­dad, pero durante cortos pe­riodos, para que los operarios puedan hacer los trabajos de mantenimiento correspon­dientes en la ciudad. Según remarcó el sindicalista, los cortes se podrían producir los domingos de cada sema­na, que son los días en que hay mayor demanda del ser­vicio. s