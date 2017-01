DESBORDE EN LAS PLAYAS DE LA COSTANERA

Muchos apagaron la resaca del festejo en zonas no habilitadas

2 de Enero, 2017 Tweet

Los balnearios oficiales en la costanera local quedaron pequeños para la avalancha de gente que buscó a orillas del Paraná un poco de sosie­go ante el calor infernal que abrazó ayer a la ciudad de Co­rrientes. Con la térmica que rozó los 43 grados a la siesta, en medio de un apagón que afectó a gran parte de la ca­pital, luego de una noche de festejo, las playas constituían el único sitio recomendable y muchos fueron detrás del mismo paraíso, tanto que no soportó la demanda.

Al mediodía las playas del Arazaty ya estaban colmadas y desbordaron a partir de las 14, cuando se cortó la luz. Lo mismo sucedió en Malvinas, entonces la gente comenzó a acampar y entrar al agua, frente al Regimiento en una zona no habilitada. No hubo que lamentar ningún episo­dio, pero el riesgo fue grande y el personal municipal hizo lo que pudo.

Corrió el alcohol, no en las playas, pero sí en las inme­diaciones y eso sumado a la agitación natural que pro­duce la multitud derivó en algunos incidentes de corte policial. El transporte ape­nas logró atender la enorme demanda.s

Control en la costa

Como corolario del blindaje que aplicó la Policía provincial en un amplio sector de la costanera General San Martín y en todo el tramo de la costanera Sur, al amanecer el personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Corrientes realizó un control de alcoholemia que, dicen, resultó satisfac­torio pues detectaron un mínimo de infractores. En ese mar­co, el programa del “Conductor designado” volvió a arrojar un saldo positivo tal como ya sucedió en Navidad.

Uno de los retenes se ubicó en la costanera Sur, debajo del puente Belgrano, en ambas manos. Allí los inspectores some­tieron a la prueba del alcoholímetro a conductores de auto­móviles y motocicletas, pero pusieron especial énfasis en los que llevaban el precinto de color verde, indentificatorio del “Conductor designado”, quienes a cambio de no tomar al­cohol gozaron de entrada libre en los boliches y bebidas (sin alcohol) gratis. No hubo infracciones, aunque asomaron que­jas porque a una mediática local, le disculparon la prueba del alcoholímetro. La rubia saludó, se sacó foto, pero no sopló el aparatito.

Por lo demás, todo transcurrió con relativa normalidad, aun­que en el resto de la ciudad no hubo controles exhaustivos.s

Guardias de rutina

Los festejos para re­cibir el Año Nuevo es­tuvieron marcados por una tranquilidad pocas veces vista en los hos­pitales públicos de esta ciudad; el personal de guardia tuvo trabajo después del brindis, pero no como en otras ocasiones. No hubo he­ridos ni lesionados (gra­ves) con pirotecnia, lo que marca una tenden­cia que ya se evidenció en la Navidad, tampoco tuvieron alcoholizados ni heridos con arma blanca. En líneas gene­rales fue una madruga­da en paz, resumió un profesional del hospital Escuela donde recibie­ron a mucha gente con problemas derivados de los desbordes alimen­tarios. En el Llano y el Vidal sucedió lo mismo.

Entre las 6 y las 7 de la mañana comenzó la ac­tividad más fuerte por los accidentes de trán­sito. En la Dirección de Emergencias Sanitarias confirmaron que la ma­yoría de las salidas de ambulancias estuvieron relacionadas con los in­cidentes viales (ver Poli­ciales). Como hecho sig­nificativo también tu­vieron que atender ca­sos de electrocución.s

Avisan sobre tormentas