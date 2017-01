Inicio » Información » Deportes

HABLÓ EL ÍDOLO XENEIZE

Riquelme reconoció su amor por Boca y que nunca quiso irse del club

Juan Román también señaló que sólo fue un simple jugador de fútbol, y que a su hijo le gustaba ir a verlo a Carlitos Tevez.

2 de Enero, 2017

Después de la salida de Carlos Tevez creció el amor de los hinchas de Boca por Juan Román Riquelme, y el 10 les devolvió tanto afecto con palabras inolvidables: “Al hincha de Boca lo quie­ro, lo extraño y siempre lo voy a extrañar. Me han dado más de lo que merezco”.

“A mi hijo le gustaba ir a ver a Carlitos”, reconoció Riquelme, pero se diferen­ció: “Jamás me quise ir de Boca, es el club más gran­de del mundo. El hincha es único, el estadio se mueve. Soy un afortunado, gane tres Copas de las seis que tiene el club. Mis compa­ñeros fueron muy genero­sos. Yo no juego a la pelota desde hace mucho y que me demuestren cariño me pone muy feliz. Boca no me quitó nada, me dio más de lo que yo merezco”, aseguró en Fox Sports.

“Boca me dio todo, soy lo que soy gracias a ese club. El hincha de otros equipos me respeta mucho y el hincha de Boca mucho más. Si voy a la cancha tengo que cuidar­me de putear. Por eso pre­fiero verlo desde mi casa”, explicó sobre su ausencia en la Bombonera y su rela­ción con Daniel Angelici.

“Me siento afortunado, el hincha me quiere más de lo que me tendría que querer. Solamente fui un simple ju­gador de fútbol, que amaba jugar a la pelota, que sigue amando jugar a la pelota con mis amigos, y con una ventaja, que soy bostero. Y tenía mucha suerte, porque en los partidos importantes me salían las cosas bien. Ex­traño el cariño que me da­ban los hinchas cuando en­traba a la cancha, ellos me dieron más de lo que yo les di. Yo sé que el hincha está loco y ahora sufro como hincha”.

Por último sostuvo: “Mi partido despedida va a ser en diciembre, me voy a to­mar este año en serio para tomarlo de la mejor manera. Me da un poco de vergüen­za, no sé si merezco una cosa de esas”.s