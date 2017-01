Inicio » Información » Deportes

Al Attiyah superó problemas y fue el mejor entre los autos

Cerca de Resis­tencia, el qatarí olió humo y vio fuego en la uni­dad.

El piloto Nasser Al Attiyah ganó ayer la primera etapa del Dakar 2017, que unió Asunción del Paraguay con Resistencia, Chaco, triun­fo que tiene como aliciente que es la primera vez que el qatarí corre con un auto de Toyota.

Fiel a su estilo, Al Attiyah no escatimó ímpetu y pese a ser una especial corta, que sirvió como entrada en ca­lor para los competidores, mostró que su objetivo es llevarse el Dakar ya desde la primera etapa.

La etapa de ayer, que tuvo 454 kilómetros totales y se disputó en terrenos y clima tropical -algo inédito en la historia del Dakar- tuvo como segundo y tercero a los españoles Xavi Pons (Ford Ranger) y a Nani Roma (Toyota).

El qatarí completó la es­pecial de 35 kilómetros en 25m. 41s, aventajando por 24 y 29 segundos a Pons y Roma respectivamente, mientras que el español Carlos Sainz (Peugeot); el sudafricano Giniels De Vi­lliers (Toyota) y el francés Sebastien Loeb (Peugeot) completaron los seis prime­ros lugares.

Aunque apenas se co­rrieron 35 kilómetros de los 4.000 de carrera pura que tendrá este Dakar, ayer los 10 primeros lugares de la clasificación dejan en claro que Toyota está preparada para hacer frente al cam­peón Peugeot.

El argentino mejor ubica­do fue el mendocino Orlan­do Terranova (Mini) quien ocupó el undécimo puesto a casi un minuto y medio del príncipe qatarí, campeón en las ediciones 2011 y 2015.

Al Attiyah debió sortear problemas en el motor de su auto que se incendió poco antes de llegar a la meta en Resistencia, en una jornada que contó con un gran mar­co de público que se acercó para ver pasar a los competi­dores y aupar a sus equipos a pesar de los 36 grados de temperatura y de una sensa­ción térmica por encima de los 44.

“Olí humo y fuego duran­te los últimos diez kilóme­tros del especial”, afirmó el príncipe qatarí una vez fina­lizada la carrera.

“He pillado a Stéphane bastante rápido en la espe­cial, por el humo y el fuego hemos reducido la veloci­dad para acabar la etapa y ya en la meta lo hemos po­dido apagar. No tengo ni idea de lo que ha pasado. Sobre todo, espero que no sea nada del motor, por­que he visto que hemos perdido aceite. Lo que me preocupa es ver si pode­mos arreglar el problema del coche.

“No creemos que sea nada grave”, agregó Al At­tiyah tras la llegada al Yaco Guarnieri de Resistencia. s

MARC COMA, DIRECTOR DEPORTIVO DEL DAKAR.

Marc Coma, director de­portivo de la prueba, cinco veces ganador en motos (2006, 2009, 2011, 2014 y 2015), afronta su segunda experiencia en la organiza­ción y vaticina el recorrido más exigente desde la lle­gada del Dakar a territorio sudamericano, en 2009.

“Este año estoy muy contento con el trabajo, el recorrido y las novedades deportivas que hemos in­troducido”, dijo el español.

“En la etapa 2 entramos en contexto desértico y dakariano después de una primera que nos sirve para descubrir otro país, con una especial relativamen­te corta pero interesante. Luego será un recorrido inédito hasta Bolivia, y a partir de la etapa 3 la na­vegación y los kilómetros recorridos serán muy di­ficultosos hasta La Paz, lo cual para muchos será una primera victoria. La segun­da semana es en los papeles muy lineal, con muchos ki­lómetros y días muy largos en terreno y condiciones difíciles. Los ganadores se definirán en exigencia ex­trema”, agregó.s