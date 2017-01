Bañistas desaprensivos con el medio ambiente

La basura se multiplica en las playas luego de cada jornada

Cada día los empleados municipales deben levantar los residuos.

En éstos días de intenso calor las playas se colman de bañistas que acuden con conservadoras, bebidas y alimentos para pasar la tarde a la vera del río. Pero al concluir el horario permitido para ingreso a las aguas y cuando los asistentes comienzan a retirarse quedan residuos de todo tipo, en especial artículos descartables. Aunque el personal de la Comuna realiza la limpieza temprano cada mañana y deja en condiciones el lugar, advierten que hay desaprensión de los bañistas. Por ello, instan a mantener la limpieza, tanto en la playa como en inmediaciones. “A pesar de haber una buena cantidad de cestos para basura, a pocos metros de distancia unos de otros, hay gente con una falta absoluta de consideración, que no les importa nada”, comentó al respecto el secretario de Ambiente de la Comuna, Félix Pacayut. Botellas plásticas, recipientes de comida, bolsas y vasos descartables son los residuos que dejan quienes acuden a refrescarse en la zona de playas de la costanera y dejan en el sector de la arena y en el acceso, a pesar de que hay varios basureros en el lugar. “Elementos descartables es lo que más se encuentra, pensábamos que con el paso del tiempo podríamos tener una respuesta positiva y que la gente iba a utilizar los cestos, pero no, muchos tienen un comportamiento que deja mucho que desear”, agregó el funcionario municipal. El fin de semana, unas 45 mil personas acudieron a los balnearios Arazaty I y II, Islas Malvinas I y II, y Molina Punta, de acuerdo a datos de la Comuna, y cada día las zonas están colmadas. Además, hay gente que ingresa al agua en la zona no habilitada, en inmediaciones del puente General Belgrano. En plena temporada y con temperaturas sofocantes, las playas locales explotan de gente y se espera que la afluencia vaya creciendo en las próximas semanas, ya que se espera la llegada de turistas para los próximos espectáculos que se realizarán en la ciudad.s