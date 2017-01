Expectativa comercial de mayor demanda en las jugueterías céntricas

Regalos por el dÍa de Reyes

Con cierto optimismo, el sector comercial espera que en estos días repunte la venta de artículos, en particular juguetes, por el Día de Reyes que se celebra este viernes, tras un fin de año que no resultó como esperaban. En las vidrieras del centro los productos continúan apuntando a los más pequeños de la familia, y la demanda de patines, muñecas, pelotas y autos se mantiene. Si bien no se espera el mismo movimiento comercial que en Navidad, cuando a último momento la gente invadió jugueterías y comercios de otros rubros en búsqueda de regalos, las expectativas se mantienen. “Hay poca venta pero esperamos que el miércoles y el jueves pueda incrementarse. La gente viene a preguntar por precios y productos. Los precios de la Navidad se mantienen y hay para todos los bolsillos, también tenemos los productos más pedidos”, comentó a este diario una vendedora de una juguetería. En tanto desde otro comercio señalaron que “todavía no hubo gran movimiento”, pero que “siempre aparecen las compras a último momento”. En Navidad, el valor promedio en las jugueterías se ubicó entre los $350 y $400 por regalo, mientras que el proyectado para Reyes será de 350 pesos. El año pasado prevaleció la venta con tarjetas y el gasto promedio fue de 265 pesos, un 20,5% más que en 2015, que fue de 220 pesos. De acuerdo a la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (Caij), el 70% de las compras serán abonadas con el programa Ahora 12. Además, se espera que las familias realicen sus compras en los dos últimos días y visiten muchos comercios debido a la gran dispersión de precios. Los juguetes, la indumentaria y los videojuegos son los tres rubros que acaparan más de la mitad de las proyecciones de venta. Mientras los padres hacen números, los más pequeños se entusiasman con poner los zapatos en la ventana para recibir regalos.s